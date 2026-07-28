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Tập trung tìm kiếm, cắm mồi nhử bắt sinh vật nghi cá sấu tại con suối ở Đồng Nai

Thứ Ba, 14:23, 28/07/2026
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VOV.VN - Ngày 28/7 lãnh đạo UBND xã Đăk Ơ, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết, địa phương đang huy động hàng trăm người tập trung tìm kiếm một con vật nghi cá sấu xuất hiện trên địa bàn.

Trước đó, chiều 25/7, một số người dân đi làm rẫy khi qua khu vực cầu Cây Xanh (thôn Bù Xia, xã Đăk Ơ) đã bàng hoàng phát hiện một con vật đang bơi dưới suối, nghi là cá sấu. Thông tin lập tức được trình báo lên chính quyền.

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Con vật nghi cá sấu (ảnh: UBND xã Đăk Ơ)

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Ơ, qua ghi nhận từ những người dân đi rẫy trực tiếp giáp mặt, cá thể nghi cá sấu này có trọng lượng ước tính hơn 10 kg.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án vây bắt. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm suốt 2 ngày qua gặp rất nhiều trở ngại do dòng suối kéo dài, địa hình hai bên bờ cực kỳ phức tạp.

 Cây cối, cỏ dại mọc um tùm xen lẫn các lũy tre, bụi nứa rậm rạp làm che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

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Lực lượng chức năng được huy động đến tìm kiếm (ảnh: UBND xã Đăk Ơ)

Đến sáng nay (28/7), sau 2 ngày nỗ lực với hàng trăm người tham gia, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Trong hôm nay, địa phương sẽ tiến hành cắm, thả mồi nhử tại một số vị trí nghi vấn có dấu vết lạ để sớm bắt được con vật, đảm bảo an toàn cho bà con.

 Trước nguy cơ tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người dân, UBND xã Đăk Ơ đã phát tin cảnh báo khẩn cấp qua hệ thống đài truyền thanh, các nhóm Zalo và Facebook cộng đồng.

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Lực lượng tìm kiếm dưới suối (ảnh: UBND xã Đăk Ơ)

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, tuyệt đối không đến gần khu vực suối khi không thực sự cần thiết.

 Các gia đình tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự ý ra chơi đùa gần khu vực suối Cây Xanh. Trường hợp phát hiện dấu vết hoặc tọa độ xuất hiện của con vật, người dân cần lập tức di chuyển đến nơi an toàn và báo ngay cho Công an xã hoặc Ban điều hành thôn Bù Xia để xử lý kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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