Thông tin 2 con cá sấu xuất hiện ở sông Tiểu Cần là không chính xác

Cụ thể sau khi tiếp nhận thông tin, do thời điểm trời tối chưa thể kiểm chứng thực tế, lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của người dân sinh sống ven sông, Công an xã Tiểu Cần đã kịp thời báo cáo vụ việc đến Thường trực Đảng ủy, UBND xã; đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Ban nhân dân các ấp thông báo rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế xuống sông nhằm tránh gặp nguy hiểm.

Lực lượng chức năng truy tìm 2 con cá sấu trên sông Tiểu Cần như thông tin ban đầu do người dân cung cấp. (ảnh: Công an xã Tiểu Cần)

Đến ngày 2/5/2026, công an xã Tiểu Cần phối hợp với các đơn vị liên quan, Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin. Lực lượng chức năng đã sử dụng xuồng máy rà soát trong phạm vi khoảng 3km khu vực nghi vấn nhưng không phát hiện dấu vết của cá sấu.

Trước những dấu hiệu bất thường, Công an xã Tiểu Cần nhận định khả năng cao đây là hình ảnh đã qua chỉnh sửa hoặc tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Đến 9h cùng ngày, công an xã mời ông V. và L.G.D. đến làm việc để làm rõ vụ việc. Ban đầu, cả hai vẫn khẳng định đã nhìn thấy cá sấu và hình ảnh cung cấp là có thật.

Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh, làm rõ, đến khoảng 17h cùng ngày, L.G.D. đã thừa nhận sự việc. Theo đó, D. chỉ chụp ảnh cảnh sông Tiểu Cần gửi cho một người bạn ở nước ngoài. Sau đó, người này đã chỉnh sửa, ghép thêm hình ảnh 2 con cá sấu nổi trên sông bằng công nghệ AI rồi gửi lại với mục đích trêu đùa.

Do tin tưởng, ông V. đã thông tin lại cho người dân xung quanh và báo cho chính quyền địa phương, dẫn đến hiểu nhầm và gây hoang mang dư luận. Hiện công an xã Tiểu Cần đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Tiểu Cần thông báo để người dân nắm rõ vụ việc, không hoang mang, yên tâm lao động, sản xuất và sinh hoạt bình thường.