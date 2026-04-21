Tập trung ưu tiên lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn

Thứ Ba, 14:12, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ GD-ĐT, các bộ ngành liên quan thực hiện hiệu quả, trọng tâm trọng điểm các đề án đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó ưu tiên tập trung vào lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, hạt nhân.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ nhất, sáng nay (21/4), đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận hội trường về kinh tế - xã hội.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề nóng được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm như: đào tạo nhân lực chất lượng cao, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định để thực hiện hiệu quả mô hình tăng trưởng mới lấy trọng tâm trọng điểm là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ bắt buộc. 

Về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo cụ thể về mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành và chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai thực hiện các đề án đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Hiện nay cả nước đã có 102 ngành đào tạo công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã phê duyệt 89 chương trình đào tạo tài năng.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ ngành liên quan thực hiện hiệu quả, trọng tâm trọng điểm các đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó ưu tiên tập trung vào lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, hạt nhân. 

Về vấn đề dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035 và tầm nhìn đến 2045. Quan điểm của đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam, hội nhập sâu rộng về giáo dục đào tạo, văn hóa, kinh tế, tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các địa phương hiện nay đang khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu đặt ra trong đề án.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá đây là vấn đề rất khó, về phía Chính phủ sẽ tiếp tục theo sát và hỗ trợ cũng như là chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên đối với các địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo để đạt được mục tiêu đề ra.

Phát triển KHCN: Không đào tạo đại trà, tập trung làm chủ công nghệ lõi

VOV.VN - Trong vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đại biểu Quốc hội cho rằng, "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là thiếu lực lượng nhân lực có khả năng tạo ra đột phá thực chất. Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận đào tạo, không đào tạo đại trà mà tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt làm chủ công nghệ.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: vi mạch bán dẫn hạt nhân phó thủ tướng nguyễn văn thắng
Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia
Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Sáng 21/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường và các cơ quan của Quốc hội, tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng lãnh đạo ở địa phương
Kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng lãnh đạo ở địa phương

VOV.VN - Cần hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy và ban thường vụ, trong đó đặc biệt chú trọng cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên theo nguyên tắc quyền hạn càng cao thì trách nhiệm cá nhân càng lớn.

Đại biểu Quốc hội: "Không chỉ tăng lương hay không mà là tăng ở mức nào"
Đại biểu Quốc hội: "Không chỉ tăng lương hay không mà là tăng ở mức nào"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng trong tiến trình cải cách chính sách tiền lương, việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là yếu tố quyết định trực tiếp đến đời sống, động lực làm việc và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

