Tập trung ưu tiên lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ nhất, sáng nay (21/4), đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận hội trường về kinh tế - xã hội.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã phát biểu giải trình, làm rõ nhiều vấn đề nóng được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm như: đào tạo nhân lực chất lượng cao, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định để thực hiện hiệu quả mô hình tăng trưởng mới lấy trọng tâm trọng điểm là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ bắt buộc.

Về vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo cụ thể về mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành và chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai thực hiện các đề án đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Hiện nay cả nước đã có 102 ngành đào tạo công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã phê duyệt 89 chương trình đào tạo tài năng.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ ngành liên quan thực hiện hiệu quả, trọng tâm trọng điểm các đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó ưu tiên tập trung vào lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, hạt nhân.

Về vấn đề dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035 và tầm nhìn đến 2045. Quan điểm của đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam, hội nhập sâu rộng về giáo dục đào tạo, văn hóa, kinh tế, tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các địa phương hiện nay đang khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu đặt ra trong đề án.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá đây là vấn đề rất khó, về phía Chính phủ sẽ tiếp tục theo sát và hỗ trợ cũng như là chỉ đạo chặt chẽ và thường xuyên đối với các địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo để đạt được mục tiêu đề ra.