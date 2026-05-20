  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tàu cá chở 17 thuyền viên gặp sự cố trên biển cần hỗ trợ

Thứ Tư, 12:14, 20/05/2026
VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin vụ việc một tàu cá bị sự cố, thả trôi trên biển, gần khu vực Côn Đảo.

Theo đó, vào lúc 6h30 phút ngày 20/5, Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải nhận được tin báo của ông Đinh Bảy (trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), chủ tàu cá BTh 98849 TS gặp sự cố trên biển, cần hỗ trợ.

Theo nội dung tin báo, khi tàu đang hoạt động trên biển thì bị sự cố hỏng láp, rơi mất chân vịt, mất khả năng di chuyển.

Vị trí tàu bị sự cố cách Côn Đảo 70 hải lý về hướng Đông Bắc và cách điểm gần nhất bờ biển Vũng Tàu khoảng 85 hải lý, cách cảng Phan Thiết 110 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu có chiều dài 18,75 m, công suất 700CV, hành nghề mành chà. Trên tàu có 17 thuyền viên. Tàu cá này do ông Phạm Hùng (55 tuổi, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.

Tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng. Ảnh minh hoạ

Hiện tại tình hình tàu cá và thuyền viên ổn định, vị trí xảy ra sự cố có gió Tây Nam cấp 3-4, sóng biển cao từ 1-2 m.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải xác minh thông tin vụ việc. Đồng thời, phối hợp với gia đình thường xuyên liên lạc, theo dõi tình hình, sức khỏe thuyền viên trên tàu cá. Đồng thời, chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thông qua hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực trên tham gia hỗ trợ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng phối hợp, có biện pháp hỗ trợ tàu cá bị sự cố. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tuyến đường giảm tải cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vướng mặt bằng

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại dự án đường Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1. Dự án này hiện còn 9 hộ dân chưa bàn giao, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong tháng 6/2026 nhằm sớm đưa vào giảm tải cho cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Phát hiện người đàn ông tử vong, trên ngực còn cắm con dao

VOV.VN - Ngày 18/5, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai ban đầu của các nhân chứng về việc người đàn ông tử vong trên vũng máu.

Nét hoang sơ huyền bí của “thiên đường xanh” Hòn Cau hút du khách mùa du lịch hè

VOV.VN - Hòn Cau cách đất liền khoảng 7 hải lý, thuộc xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng - khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ. Nơi đây được du khách ví von như “thiên đường xanh” vì sở hữu khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp; là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm.

