Tàu cá chở 17 thuyền viên gặp sự cố trên biển cần hỗ trợ

Theo đó, vào lúc 6h30 phút ngày 20/5, Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải nhận được tin báo của ông Đinh Bảy (trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), chủ tàu cá BTh 98849 TS gặp sự cố trên biển, cần hỗ trợ.

Theo nội dung tin báo, khi tàu đang hoạt động trên biển thì bị sự cố hỏng láp, rơi mất chân vịt, mất khả năng di chuyển.

Vị trí tàu bị sự cố cách Côn Đảo 70 hải lý về hướng Đông Bắc và cách điểm gần nhất bờ biển Vũng Tàu khoảng 85 hải lý, cách cảng Phan Thiết 110 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu có chiều dài 18,75 m, công suất 700CV, hành nghề mành chà. Trên tàu có 17 thuyền viên. Tàu cá này do ông Phạm Hùng (55 tuổi, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng.

Tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng. Ảnh minh hoạ

Hiện tại tình hình tàu cá và thuyền viên ổn định, vị trí xảy ra sự cố có gió Tây Nam cấp 3-4, sóng biển cao từ 1-2 m.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải xác minh thông tin vụ việc. Đồng thời, phối hợp với gia đình thường xuyên liên lạc, theo dõi tình hình, sức khỏe thuyền viên trên tàu cá. Đồng thời, chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thông qua hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực trên tham gia hỗ trợ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng phối hợp, có biện pháp hỗ trợ tàu cá bị sự cố.