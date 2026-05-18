Tuyến đường giảm tải cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vướng mặt bằng

Thứ Hai, 20:05, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại dự án đường Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1. Dự án này hiện còn 9 hộ dân chưa bàn giao, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong tháng 6/2026 nhằm sớm đưa vào giảm tải cho cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Qua kiểm tra thực tế chiều 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động 9 hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng.

tuyen duong giam tai cao toc vinh hao - phan thiet vuong mat bang hinh anh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (áo sọc) kiểm tra thực tế dự án. Ảnh: T.T.D

Hiện các hộ này chưa đồng ý nhận tiền đền bù do chưa thống nhất về giá, chính sách hỗ trợ tài sản trên đất nông nghiệp và vị trí tái định cư.

Lãnh đạo tỉnh lưu ý các đơn vị phải rà soát kỹ quy định pháp luật, đối chiếu các nội dung kiến nghị để giải quyết đầy đủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp đã thực hiện đúng quy định nhưng người dân vẫn không đồng thuận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục liên quan theo pháp luật, cố gắng hoàn thành trong tháng 6/2026 để có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tiến độ xây dựng của dự án hiện đang được đẩy nhanh. Đến nay, đơn vị thi công đã cơ bản thông tuyến nền đường được 3,6/4,4 km; thảm bê tông nhựa đạt 2,6 km; hoàn thành 19/22 cống ngang đường và đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cầu trên tuyến.

tuyen duong giam tai cao toc vinh hao - phan thiet vuong mat bang hinh anh 2
Dự án cơ bản thông tuyến nền đường được 3,6 km. Ảnh: T.T.D 

Dự án đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) đi Quốc lộ 1 có tổng chiều dài hơn 4,4 km với mức đầu tư gần 265 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện trong 4 năm, thuộc giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.

Khi hoàn thành, tuyến đường đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, góp phần giảm tải trực tiếp cho Quốc lộ 28 - đoạn từ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ra Quốc lộ 1 hướng về trung tâm thành phố Phan Thiết (cũ) và ngược lại.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Bắt nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Sơn Bách, nguyên cán bộ Ban giải phóng mặt bằng thuộc UBND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hưng Yên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các tuyến đường kết nối SVĐ 60.000 chỗ

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, các nhà thầu có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó đối với các tuyến đường kết nối khu vực sân vận động PVF, phấn đấu hoàn thành trước tháng 3/2027.

Cần Thơ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng dự án giao thông trọng điểm

VOV.VN - Ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Dự án vành đai 2,5 qua phường Yên Hòa, Hà Nội mới có 125 hộ dân bàn giao mặt bằng

VOV.VN - Dù ủng hộ chủ trương triển khai dự án Vành đai 2,5 qua phường Yên Hòa (Hà Nội), nhiều hộ dân vẫn bày tỏ băn khoăn về cách xác định vị trí đất và phương án tái định cư. Người dân mong muốn cơ quan chức năng rà soát thực tế để đảm bảo quyền lợi hài hòa trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Bàn giao dự án mở rộng Quốc lộ 2 cho Phú Thọ nếu tiếp tục chậm giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

