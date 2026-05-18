Tuyến đường giảm tải cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vướng mặt bằng

Qua kiểm tra thực tế chiều 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động 9 hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (áo sọc) kiểm tra thực tế dự án. Ảnh: T.T.D

Hiện các hộ này chưa đồng ý nhận tiền đền bù do chưa thống nhất về giá, chính sách hỗ trợ tài sản trên đất nông nghiệp và vị trí tái định cư.

Lãnh đạo tỉnh lưu ý các đơn vị phải rà soát kỹ quy định pháp luật, đối chiếu các nội dung kiến nghị để giải quyết đầy đủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp đã thực hiện đúng quy định nhưng người dân vẫn không đồng thuận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục liên quan theo pháp luật, cố gắng hoàn thành trong tháng 6/2026 để có mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tiến độ xây dựng của dự án hiện đang được đẩy nhanh. Đến nay, đơn vị thi công đã cơ bản thông tuyến nền đường được 3,6/4,4 km; thảm bê tông nhựa đạt 2,6 km; hoàn thành 19/22 cống ngang đường và đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cầu trên tuyến.

Dự án cơ bản thông tuyến nền đường được 3,6 km. Ảnh: T.T.D

Dự án đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc (cũ) đi Quốc lộ 1 có tổng chiều dài hơn 4,4 km với mức đầu tư gần 265 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện trong 4 năm, thuộc giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.

Khi hoàn thành, tuyến đường đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, góp phần giảm tải trực tiếp cho Quốc lộ 28 - đoạn từ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ra Quốc lộ 1 hướng về trung tâm thành phố Phan Thiết (cũ) và ngược lại.