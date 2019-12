Tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Ngày 2/12, thông tin từ Trung tá Võ Nhân Hùng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, tại bờ biển xã Cẩm Nhượng vừa xảy ra vụ chìm tàu gây thiệt hại lớn cho ngư dân.



Theo đó, vào khoảng 5h sáng nay, tàu cá công suất 360 CV của ông Nguyễn Xuân Quang (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) đang neo đậu tại bến cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm.



Rất may, tại thời điểm tàu bị sóng đánh chìm không có ngư dân nào ở lại trên tàu. Tuy nhiên, vụ chìm tàu đã gây thiệt hại cho chủ phương tiện gần 200 triệu dồng.

Sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương ứng cứu tàu bị nạn. Tuy nhiên, công tác trục vớt tàu gặp nạn đang gặp nhiều khó khăn do mưa to, có sóng to, gió lớn./.