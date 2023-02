Tàu hàng đâm tàu cá, 1 thuyền viên mất tích

Cụ thể, lúc 22h40 tối qua (7/2), Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông Lê Văn Hên (42 tuổi), thuyền trưởng tàu cá QNg 41464TS, hành nghề lưới kéo đơn, trên tàu có 2 thuyền viên bị tàu hàng đâm.

Đại tá Hồ Sỹ Hậu, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chỉ đạo tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, khoảng 21h30, tàu QNg 41464TS đang trên đường do chuyển vào cảng cá Thọ Quang để bán cá, khi đi đến khu vực gần phao số 0 thì bị tàu hàng Mai Dương 126 thuộc công ty TNHH hàng hải An Phúc do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng đi từ Vũng Tàu đến Đà Nẵng đâm vào. Hậu quả, tàu cá bị phá nước và chìm sau đó 10 phút.

Ông Lê Văn Hên được tàu cá BĐ 40455 hoạt động gần đó cứu nạn đưa vào bờ. Thuyền viên Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi), trú tại xã Tuy Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị mất tích. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng điều động xuồng cao tốc và 10 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng và ngư dân để tìm kiếm người mất tích.

Theo thuyền trưởng Lê Văn Hên, nhiều khả năng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng bị mắc kẹt trong ca bin của tàu chìm. Do thời tiết không thuận lợi và đêm tối gây khó khăn nên lực lượng phối hợp tạm dừng tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Tàu Mai Dương 126 và QNg 92292 neo đậu tại khu vực, dùng đèn pha công suất lớn quan sát.

Sáng nay (8/2), lực lượng phối hợp tiếp tục thuê thợ lặn, tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm để tìm kiếm./.