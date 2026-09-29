Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70kg về biển

Trước đó, vào lúc 20h ngày 28/9, trong lúc khai thác thủy sản trên biển ông Phạm Việt Khai, (sinh năm 1989, trú tại ấp Chợ Thủ, xã Tân Ân) phát hiện một cá thể vích nặng khoảng 70kg bị mắc vào giàn lưới. Sau khi đưa cá thể vích về chăm sóc tạm thời, sau đó, ông Khai đã chủ động thông báo cho Đồn Biên phòng Tam Giang Tây.

Lực lượng biên phòng và công an vừa phối hợp thả cá thể vích quý hiếm về biển.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp với Công an xã Tân Ân tiến hành chăm sóc sức khỏe cá thể vích, đến sáng ngày 29/9 các lực lượng đã phối hợp thả cá thể vích trở lại biển.

Trước đó, ngày 14/9, trong lúc khai thác thuỷ sản trên biển, một ngư dân trên địa bàn đã đưa cá thể vích nặng khoảng 3kg đến Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Ân để phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Giang Tây tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Trung tá Nguyễn Minh Nhông, cho biết vích là loài động vật biển quý hiếm, có giá trị đối với hệ sinh thái biển và đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng nghiêm trọng. Việc người dân chủ động giao nộp, cứu hộ và thả cá thể vích về môi trường tự nhiên thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi biển.

Trước đó, 1 cá thể vích nặng khoảng 3kg cũng đã được đưa về môi trường tự nhiên.

Hành động đẹp của ngư dân cùng sự phối hợp kịp thời của các lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là cộng đồng ngư dân ven biển về trách nhiệm bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm và môi trường biển nói chung.