Thái Nguyên dạy kỹ năng lái xe an toàn cho gần 6.000 người dân

Nhận diện nguy cơ khi điều khiển xe máy

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho 5.800 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân trên địa bàn. Các chương trình được triển khai tại phường Quan Triều, phường Sông Công và các xã Cường Lợi, Hiệp Lực, Lam Vỹ, Na Rì, Nghĩa Tá, Thượng Quan, Ngân Sơn, Nà Phặc, Văn Hán...

Tại chương trình, người tham gia được xem các video về những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước thời gian qua, đặc biệt là các vụ liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Báo cáo viên hướng dẫn cách nhận biết và xử lý những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông; đồng thời hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện theo quy định.

Công an phường Sông Công hướng dẫn các em học sinh tư thế ngồi trên xe an toàn.

Các nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cũng được phổ biến, gồm trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, kỹ năng phòng tránh rủi ro, hỗ trợ người gặp nạn và các hành vi vi phạm, mức xử phạt.

Trong đó, người dân được lưu ý về quy định xử phạt hành vi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Thực hành xử lý tình huống trên đường

Bên cạnh phần lý thuyết, Công an các xã phối hợp lực lượng CSGT tổ chức hướng dẫn thực hành các kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống khi đi xe trên đường.

Người tham gia được thực hành kỹ năng nhường đường cho người đi bộ, chuyển hướng, vượt chướng ngại vật và điều khiển phương tiện qua đường sắt. Các kỹ năng cơ bản như đội mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế ngồi lái, lên xuống xe, sử dụng ga - phanh và dừng xe an toàn cũng được hướng dẫn trực tiếp.

Thông qua chương trình, Công an tỉnh Thái Nguyên góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời trang bị cho người dân kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn, giúp chủ động phòng ngừa tai nạn trong các tình huống giao thông thực tế.