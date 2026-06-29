Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội hơn 7.500 tỷ đồng

Nhiều dự án quy mô lớn được triển khai

Các dự án được triển khai tại các phường Cầu Trúc, Phan Đình Phùng, Linh Sơn, Vạn Xuân và Bách Quang với tổng diện tích khoảng 10,09ha, tổng vốn đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, dự kiến bổ sung gần 5.980 căn hộ, trong đó có hàng trăm căn hộ cho thuê phục vụ người thu nhập thấp và công nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi Lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công dự án NOXH Khu đô thị Cầu Trúc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định phát triển NOXH là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chính phủ giao Thái Nguyên hoàn thành 24.800 căn NOXH trong giai đoạn 2025-2030. Tuy nhiên, tỉnh đặt mục tiêu cao hơn, phấn đấu hoàn thành 60.000 căn hộ đến năm 2030. Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành 2.181 căn hộ, trong đó năm 2025 hoàn thành 1.154 căn và 6 tháng đầu năm 2026 hoàn thành thêm 1.027 căn.

Trong số các dự án được khởi công, nổi bật là Dự án NOXH Khu đô thị Cầu Trúc do Công ty CP Đầu tư nhà ở Đại Chúng làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 1,9ha, gồm 4 tòa NOXH và 1 tòa nhà thương mại cao 22 tầng, tổng vốn đầu tư hơn 2.415 tỷ đồng, cung cấp 1.707 căn hộ NOXH và 420 căn hộ thương mại, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029.

Phối cảnh dự án

Hai dự án NOXH tại phường Phan Đình Phùng có tổng vốn đầu tư hơn 1.431 tỷ đồng, cung cấp hơn 1.050 căn hộ để bán và cho thuê, trong đó có gần 500 căn hộ cho thuê lâu dài tại khu vực trung tâm hành chính của tỉnh.

Dự án NOXH thuộc Khu nhà ở Cao Ngạn tại phường Linh Sơn có tổng vốn hơn 2.116 tỷ đồng, quy mô gần 4,5ha, dự kiến xây dựng khoảng 1.960 căn hộ NOXH cùng 50 căn nhà ở thương mại thấp tầng.

Tại phường Vạn Xuân, Khu NOXH thuộc Khu đô thị Nam Thái - FECON Square City có vốn đầu tư hơn 1.223 tỷ đồng, quy mô khoảng 910 căn hộ NOXH và 247 căn hộ thương mại.

Trong khi đó, Dự án NOXH thuộc Khu đô thị số 2, phường Bách Quang do Công ty CP Đầu tư Win Ruby làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 316 tỷ đồng, cung cấp khoảng 351 căn hộ.

Phấn đấu rút ngắn tiến độ, bảo đảm chất lượng

Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công hai dự án tại phường Phan Đình Phùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao quyết tâm của Thái Nguyên trong phát triển NOXH, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai, công khai thông tin dự án để người dân dễ dàng tiếp cận và đăng ký mua nhà.

“Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ các dự án; các sở, ngành phối hợp tháo gỡ kịp thời các thủ tục để người dân dễ dàng mua nhà”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là những dự án trọng điểm góp phần hình thành quỹ nhà ở cho thuê lâu dài, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và công nhân. Tỉnh đặt mục tiêu rút ngắn thời gian thi công còn từ 12-15 tháng đối với một số dự án để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Đồng thời cũng yêu cầu các chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành, địa phương được giao tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tăng cường giám sát nhằm bảo đảm các dự án triển khai đúng quy hoạch và quy định pháp luật.

“Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý, giám sát để Dự án triển khai đúng quy hoạch, đúng pháp luật. Mong muốn Nhân dân địa phương tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Dự án triển khai an toàn, hiệu quả”, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn đề nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Lễ khởi công

Việc đồng loạt khởi công 6 dự án NOXH không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới.