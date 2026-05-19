Khởi công Khu đô thị Nam Tiến 2 hơn 4.200 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Sáng 19/5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 tại phường Vạn Xuân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, những năm qua Thái Nguyên luôn kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh và dịch vụ phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là cực tăng trưởng quan trọng trong liên kết vùng Thủ đô Hà Nội.

Quang cảnh lễ khởi công

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,55%, thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã thu hút 12 dự án FDI với tổng vốn trên 7 tỷ USD, đồng thời giải phóng hơn 1.000 ha mặt bằng để phục vụ thu hút đầu tư.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, tỉnh Thái Nguyên ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung phát triển giao thông kết nối liên vùng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, thương mại và dịch vụ nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trong định hướng đó, khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là địa bàn Phổ Yên trước đây, nay là phường Vạn Xuân, đang nổi lên là trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ năng động nhờ lợi thế vị trí địa lý và khả năng kết nối vùng thuận lợi.

Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 do Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích hơn 35 ha với tổng mức đầu tư 4.253 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục gồm nhà phố thương mại, nhà ở liền kề, căn hộ cao cấp và tổ hợp thương mại - dịch vụ hiện đại.

Dự án có vị trí kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Điềm Thụy, Phú Bình, Tây Phổ Yên, đồng thời dễ dàng liên kết với Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và các địa phương trong khu vực.

Ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Theo lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, khi hoàn thành, Khu đô thị Nam Tiến 2 sẽ góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại cho khu vực phía Nam tỉnh, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho người dân, chuyên gia, người lao động; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương được yêu cầu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm xây dựng Thái Nguyên phát triển năng động, hiện đại và bền vững trong giai đoạn tới.

Tại lễ khởi công dự án Khu đô thị Nam Tiến 2, đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ phát triển dự án theo hướng hiện đại, đồng bộ, góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho phường Vạn Xuân và tỉnh Thái Nguyên. Ông Phạm Đình Thành, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn cho biết, những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị quan trọng của khu vực phía Bắc.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 được quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị mới của địa phương, không chỉ hình thành khu dân cư mới mà còn hướng tới xây dựng không gian sống hiện đại, tiện nghi, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại phường Vạn Xuân nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Ông Phạm Đình Thành, đại diện chủ đầu tư phát biểu cam kết với tỉnh Thái Nguyên​​​

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 35ha, tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng với nhiều loại hình sản phẩm như nhà phố thương mại, nhà ở liền kề, biệt thự ven hồ, 4 khối tháp căn hộ cao cấp cùng tổ hợp thương mại - dịch vụ cao 15 tầng.

“Chúng tôi định hướng phát triển Khu đô thị Nam Tiến 2 trở thành một quần thể đô thị hiện đại, đẳng cấp hàng đầu tại Thái Nguyên”, ông Phạm Đình Thành nhấn mạnh.

Đại diện chủ đầu tư cũng cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình ở mức cao nhất, minh bạch trong quản lý và thực hiện dự án nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và các bên liên quan. Bên cạnh đó, dự án sẽ được phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường và hài hòa với cộng đồng địa phương.