Thái Nguyên huy động gần 8.000 tỷ đồng xây tuyến đê hữu sông Cầu

Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống đã được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 5/2026 với tổng mức đầu tư xây dựng 2.242 tỷ đồng. Công trình được triển khai trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, Gia Sàng và Linh Sơn, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2027.

Tuyến đê có tổng chiều dài hơn 16,46km. Công trình được thiết kế đa mục tiêu, vừa bảo đảm phòng, chống lũ, chống ngập cho khu vực trung tâm tỉnh, vừa kết hợp làm tuyến giao thông, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án bao gồm nhiều hạng mục như xây dựng thân đê, 16 cống qua đê, các công trình phụ trợ, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật, hệ thống an toàn giao thông, đồng thời nạo vét và kè gia cố bờ sông Cầu tại một số khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm khả năng thoát lũ và chống sạt lở.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời triển khai thi công trước đoạn đê từ cầu Gia Bảy đến cầu Bến Oánh trên phần diện tích đã có mặt bằng.

Sông Cầu đoạn qua các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Để phục vụ dự án đê Hữu Cầu, tỉnh Thái Nguyên triển khai song song dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí hơn 3.680 tỷ đồng. Dự án có quy mô thu hồi khoảng 122ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 1.496 hộ dân và 23 tổ chức. Dự kiến có khoảng 836 hộ phải bố trí tái định cư cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, kênh mương thủy lợi, đường nước sinh hoạt và hệ thống điện. Để đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, Thái Nguyên cũng triển khai xây dựng 6 khu tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, để triển khai đồng bộ toàn bộ dự án, tỉnh dự kiến huy động tổng nguồn lực gần 8.000 tỷ đồng.

Bà Hà Thị Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các phường thực hiện thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó ưu tiên bàn giao mặt bằng đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Bến Oánh để phục vụ thi công. Còn đối với dự án tái định cư, tiến độ thực hiện thì các phường Quan Triều, Gia Sàng, Linh Sơn Phan Đình Phùng và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, gồm phê duyệt quy hoạch, thiết kế để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng”.

Khi hoàn thành, tuyến đê hữu sông Cầu không chỉ nâng cao năng lực phòng, chống ngập lụt cho khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên mà còn hình thành tuyến giao thông mới, tạo động lực mở rộng không gian đô thị, kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.