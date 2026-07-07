English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên huy động gần 8.000 tỷ đồng xây tuyến đê hữu sông Cầu

Thứ Ba, 15:57, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ dự án xây dựng tuyến đê hữu sông Cầu cùng công tác giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư với tổng nguồn lực gần 8.000 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng vừa tăng năng lực phòng chống ngập, vừa mở rộng không gian đô thị và phát triển hạ tầng giao thông.

Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống đã được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 5/2026 với tổng mức đầu tư xây dựng 2.242 tỷ đồng. Công trình được triển khai trên địa bàn các phường Phan Đình Phùng, Quan Triều, Gia Sàng và Linh Sơn, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2027.

Tuyến đê có tổng chiều dài hơn 16,46km. Công trình được thiết kế đa mục tiêu, vừa bảo đảm phòng, chống lũ, chống ngập cho khu vực trung tâm tỉnh, vừa kết hợp làm tuyến giao thông, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự án bao gồm nhiều hạng mục như xây dựng thân đê, 16 cống qua đê, các công trình phụ trợ, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật, hệ thống an toàn giao thông, đồng thời nạo vét và kè gia cố bờ sông Cầu tại một số khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm khả năng thoát lũ và chống sạt lở.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời triển khai thi công trước đoạn đê từ cầu Gia Bảy đến cầu Bến Oánh trên phần diện tích đã có mặt bằng.

thai nguyen huy dong gan 8.000 ty dong xay tuyen de huu song cau hinh anh 1
Sông Cầu đoạn qua các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên

Để phục vụ dự án đê Hữu Cầu, tỉnh Thái Nguyên triển khai song song dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí hơn 3.680 tỷ đồng. Dự án có quy mô thu hồi khoảng 122ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 1.496 hộ dân và 23 tổ chức. Dự kiến có khoảng 836 hộ phải bố trí tái định cư cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, kênh mương thủy lợi, đường nước sinh hoạt và hệ thống điện. Để đáp ứng nhu cầu bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, Thái Nguyên cũng triển khai xây dựng 6 khu tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, để triển khai đồng bộ toàn bộ dự án, tỉnh dự kiến huy động tổng nguồn lực gần 8.000 tỷ đồng.

Bà Hà Thị Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND các phường thực hiện thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó ưu tiên bàn giao mặt bằng đoạn từ cầu Gia Bảy đến cầu Bến Oánh để phục vụ thi công. Còn đối với dự án tái định cư, tiến độ thực hiện thì các phường Quan Triều, Gia Sàng, Linh Sơn Phan Đình Phùng và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, gồm phê duyệt quy hoạch, thiết kế để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng”.

Khi hoàn thành, tuyến đê hữu sông Cầu không chỉ nâng cao năng lực phòng, chống ngập lụt cho khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên mà còn hình thành tuyến giao thông mới, tạo động lực mở rộng không gian đô thị, kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

doi_ngu_bac_si_tu_cac_benh_vien_lon_duoc_biet_phai_da_gop_phan_nang_cao_chat_luong_dich_vu_y_te_co_so.png

Bác sĩ tuyến trên "chia lửa" cùng y tế cơ sở Thái Nguyên

VOV.VN - Việc tăng cường bác sĩ từ tuyến trên về công tác tại các trạm y tế xã đang mang lại chuyển biến tích cực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Người dân được khám chữa bệnh ngay tại địa phương với chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bán điện trái phép, công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc bị phạt 190 triệu đồng
Bán điện trái phép, công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc bị phạt 190 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc số tiền 190 triệu đồng.

Bán điện trái phép, công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc bị phạt 190 triệu đồng

Bán điện trái phép, công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc bị phạt 190 triệu đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với công ty cổ phần Sông Cầu Hà Bắc số tiền 190 triệu đồng.

Bắt quả tang đối tượng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Cầu
Bắt quả tang đối tượng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Cầu

VOV.VN - Ngày 13/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình tuần tra đêm, Công an xã Thanh Thịnh đã bắt quả tang một đối tượng sử dụng súng kích điện để lặn bắt thủy sản trái phép trên sông Cầu, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bắt quả tang đối tượng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Cầu

Bắt quả tang đối tượng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Cầu

VOV.VN - Ngày 13/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình tuần tra đêm, Công an xã Thanh Thịnh đã bắt quả tang một đối tượng sử dụng súng kích điện để lặn bắt thủy sản trái phép trên sông Cầu, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu tập trung cứu dân vùng lũ
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu tập trung cứu dân vùng lũ

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk (thuộc tỉnh Phú Yên trước đây). Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện bám sát các khu vực xung yếu, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu tập trung cứu dân vùng lũ

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu tập trung cứu dân vùng lũ

VOV.VN - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk (thuộc tỉnh Phú Yên trước đây). Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện bám sát các khu vực xung yếu, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục