Thái Nguyên xác minh vụ thịt nhiễm tả lợn tại trường mầm non

Trước đó, người dân phát hiện thịt lợn tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng có dấu hiệu bất thường nên đã báo chính quyền địa phương xem xét, kiểm tra. Mẫu thịt lợn lấy ngày 2/4 tại trường Mầm non Hòa Bình có kết quả kiểm nghiệm dương tính với vi rút gây tả lợn Châu Phi.

Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp với các sở, ngành địa phương liên quan đến vụ việc mất an toàn VSTP tại trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng

Ngay sau khi kết quả kiểm nghiệm được công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo, chỉ đạo xử lý vụ việc. Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em, do đó cần được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sai sót. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục, bếp ăn tập thể và các đơn vị cung ứng thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, quy trình cung ứng, chế biến thực phẩm. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc tại Trường Mầm non Hòa Bình; làm rõ nguồn gốc thực phẩm, quy trình tổ chức bữa ăn, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục, bếp ăn tập thể và các đơn vị cung ứng thực phẩm

Liên quan đến kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, theo báo cáo bước đầu, sức khỏe học sinh và giáo viên nhà trường hiện ổn định. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể, cá nhân liên quan tại nhà trường, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Trước mắt, UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Hiệu trưởng nhà trường để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Công an tỉnh được giao chủ trì điều tra, xác định nguyên nhân, nguồn gốc thực phẩm nhiễm khuẩn; các sở, ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.