Thái Nguyên xác minh vụ thịt nhiễm tả lợn tại trường mầm non

Thứ Tư, 14:18, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan vụ mẫu thịt tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, Thái Nguyên) dương tính với virus tả lợn châu Phi, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện, làm rõ nguồn gốc thực phẩm và trách nhiệm, đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm trong trường học.

Trước đó, người dân phát hiện thịt lợn tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng có dấu hiệu bất thường nên đã báo chính quyền địa phương xem xét, kiểm tra. Mẫu thịt lợn lấy ngày 2/4 tại trường Mầm non Hòa Bình có kết quả kiểm nghiệm dương tính với vi rút gây tả lợn Châu Phi.

thai nguyen xac minh vu thit nhiem ta lon tai truong mam non hinh anh 1
Ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chủ trì cuộc họp với các sở, ngành địa phương liên quan đến vụ việc mất an toàn VSTP tại trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng

Ngay sau khi kết quả kiểm nghiệm được công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo, chỉ đạo xử lý vụ việc. Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em, do đó cần được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sai sót. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục, bếp ăn tập thể và các đơn vị cung ứng thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, quy trình cung ứng, chế biến thực phẩm. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc tại Trường Mầm non Hòa Bình; làm rõ nguồn gốc thực phẩm, quy trình tổ chức bữa ăn, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

thai nguyen xac minh vu thit nhiem ta lon tai truong mam non hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục, bếp ăn tập thể và các đơn vị cung ứng thực phẩm

 Liên quan đến kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, theo báo cáo bước đầu, sức khỏe học sinh và giáo viên nhà trường hiện ổn định. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể, cá nhân liên quan tại nhà trường, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Trước mắt, UBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Hiệu trưởng nhà trường để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Công an tỉnh được giao chủ trì điều tra, xác định nguyên nhân, nguồn gốc thực phẩm nhiễm khuẩn; các sở, ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: tả lợn tả lợn châu phi thái nguyên thực phẩm trường mầm non
Tin liên quan

Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị
Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy 100 con lợn thịt mắc bệnh tả lợn Châu Phi.

Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy 100 con lợn thịt mắc bệnh tả lợn Châu Phi.

Thái Nguyên từng bước khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi
Thái Nguyên từng bước khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Sau các đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi thời gian qua, nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tái đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thái Nguyên từng bước khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Thái Nguyên từng bước khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Sau các đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi thời gian qua, nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tái đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khánh Hòa mở đợt cao điểm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm
Khánh Hòa mở đợt cao điểm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương triển khai tháng cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm.

Khánh Hòa mở đợt cao điểm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm

Khánh Hòa mở đợt cao điểm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các địa phương triển khai tháng cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Khánh Hòa, hơn 18 tấn lợn bị tiêu hủy
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Khánh Hòa, hơn 18 tấn lợn bị tiêu hủy

VOV.VN - Từ đầu tháng 10, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 địa phương của Khánh Hòa, buộc tiêu hủy hơn 18 tấn lợn. Ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng, tiêu độc, lập chốt kiểm soát, quyết tâm ngăn chặn dịch lây lan rộng.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Khánh Hòa, hơn 18 tấn lợn bị tiêu hủy

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Khánh Hòa, hơn 18 tấn lợn bị tiêu hủy

VOV.VN - Từ đầu tháng 10, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 địa phương của Khánh Hòa, buộc tiêu hủy hơn 18 tấn lợn. Ngành chức năng khẩn trương khoanh vùng, tiêu độc, lập chốt kiểm soát, quyết tâm ngăn chặn dịch lây lan rộng.

