Tiêu hủy 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi ở Quảng Trị

Thứ Hai, 11:49, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành tiêu hủy 100 con lợn thịt mắc bệnh tả lợn Châu Phi.

Vào khoảng 13h ngày 4/4, lực lượng Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 17A-77290 do tài xế Vũ Văn Biển, trú tại xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên điều khiển, khi đang vận chuyển trên đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà.

tieu huy 100 con lon nhiem benh ta lon chau phi o quang tri hinh anh 1
Phương tiện vận chuyển 100 con lợn nhiễm bệnh tả lợn Châu Phi bị bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này vận chuyển 100 con lợn; trong đó có 2 con đã chết, số còn lại có biểu hiện da đỏ, uể oải, thở nhanh, nước tiểu trên sàn xe có màu vàng. Kết quả xét nghiệm mẫu gộp cho thấy, số lợn này dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

tieu huy 100 con lon nhiem benh ta lon chau phi o quang tri hinh anh 2
Lợn bệnh được chôn lấp tiêu hủy

Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng nhận kiểm dịch số lợn trên xe. Toàn bộ số lợn này đã được lực lượng chức năng xử lý bằng hình thức chôn lấp để diệt mầm bệnh.

CTV Hải Phi/VOV-miền Trung
