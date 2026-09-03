Thái Nguyên xử phạt 10 đơn vị vi phạm môi trường

Các vi phạm chủ yếu gồm không có giấy phép môi trường, thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, xả thải vượt quy chuẩn. Cùng với xử phạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở khắc phục tồn tại, thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, hạn chế phát sinh điểm nóng về môi trường.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên xuất hiện tình trạng khói, bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất, khiến người dân lo ngại về chất lượng không khí (Ảnh chụp ngày 1/9/2026)

Mới đây, qua kiểm tra, xác minh phản ánh của VOV về lo lắng của người dân sống quanh Cụm công nghiệp Trúc Mai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đã phát hiện một số thông số trong khí thải, nước mặt và nước dưới đất vượt quy chuẩn. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín về hành vi xả khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn số tiền 336 triệu đồng; yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, rà soát, khắc phục, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải.

Trước lo ngại của người dân về chất lượng không khí tại khu vực đô thị trung tâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tình trạng suy giảm cục bộ tại một số thời điểm, khu vực là có thực và đang được kiểm soát. Hiện tỉnh theo dõi chất lượng không khí qua 4 trạm quan trắc tự động tại Hùng Vương, Quan Triều, Gang Thép và Sông Công. Tuy nhiên, chỉ số AQI phản ánh chất lượng không khí tại từng vị trí, thời điểm, không đại diện cho toàn tỉnh.

Cụ thể, trong năm 2025, tại 4 điểm quan trắc, bụi PM10 vượt quy chuẩn từ 48-86 ngày, còn bụi mịn PM2.5 vượt từ 72-131 ngày. Trong 6 tháng đầu năm 2026, số ngày chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình chiếm trên 60% tại Gang Thép, Sông Công và trên 45% tại Quan Triều, Hùng Vương. Mức rất xấu chiếm khoảng 2-4%, không ghi nhận ngày ở mức nguy hại.

Theo đánh giá của ngành chức năng, chất lượng không khí chịu tác động tổng hợp từ khí thải, bụi của các ngành nhiệt điện, xi măng, luyện kim, khai thác khoáng sản, giấy, hóa chất, hoạt động xây dựng, vận chuyển vật liệu, giao thông và việc đốt rơm rạ, rác thải. Vào mùa khô, thời tiết ít mưa, sương mù và nghịch nhiệt làm giảm khả năng khuếch tán, khiến bụi mịn dễ tích tụ.

Để đảm bảo môi trường, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn; theo dõi chặt dữ liệu quan trắc tự động, yêu cầu xử lý khí thải bảo đảm quy chuẩn và xử lý nghiêm các nguồn thải không bảo đảm, kể cả yêu cầu giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở NN&MT Thái Nguyên khẳng định: “Đối với những đối tượng có khí thải, chất thải vượt quy chuẩn, chúng tôi kiên quyết xử lý; đồng thời chỉ đạo các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn từng bước cải tạo, thay đổi công nghệ sản xuất lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến, ít tiêu tốn năng lượng và ít phát sinh chất thải. Về lâu dài, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành nghiên cứu phương án di dời những đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thị, tập trung đông dân cư”.

Kết quả từ 4 trạm quan trắc cho thấy, tại khu vực đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên, trong nửa đầu năm 2026, số ngày chất lượng không khí ở mức rất xấu chiếm khoảng 2-4%.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường trên địa bàn kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng; đồng thời thường xuyên hút bụi, rửa đường trên các tuyến giao thông, đồng thời hạn chế tình trạng đốt rơm rạ, rác thải... nhằm giảm phát tán bụi và cải thiện chất lượng không khí.