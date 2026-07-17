English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ Sáu, 18:14, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1300 ngày 16/7/2026 về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào (viết tắt là Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào). 

bo truong bo tai chinh ngo van tuan nhan them nhiem vu moi hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào (Ủy ban). Phó Chủ tịch Ủy ban là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Các Ủy viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hồng Quang; Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Phan Minh Chiến; Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Bùi Trọng Hiếu; Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an Nguyễn Minh Hiếu; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hải Thanh; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bùi Đức Hiếu; Phó Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Phượng.

Thư ký Ủy ban là Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính Dương Hùng Cường.

Cơ quan chủ trì Ủy ban là Bộ Tài chính. Bộ phận giúp việc của Ủy ban đặt tại một Cục, Vụ chức năng được phân công theo dõi hợp tác với Lào của Bộ Tài chính. Thành phần cụ thể của Bộ phận giúp việc do Chủ tịch Ủy ban quyết định.

Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban và các Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1482 ngày 4/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cao Bằng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ
Cao Bằng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Tỉnh ủy Cao Bằng công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cao Bằng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Cao Bằng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Tỉnh ủy Cao Bằng công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc
Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

VOV.VN -  Chiều nay (16/7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

VOV.VN -  Chiều nay (16/7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Đà Nẵng tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động cán bộ xã, phường từ 14/7
Đà Nẵng tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động cán bộ xã, phường từ 14/7

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có chủ trương tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động cán bộ tại các xã, phường, thực hiện từ ngày 14/7/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Đà Nẵng tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động cán bộ xã, phường từ 14/7

Đà Nẵng tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động cán bộ xã, phường từ 14/7

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có chủ trương tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng, điều động cán bộ tại các xã, phường, thực hiện từ ngày 14/7/2026 cho đến khi có thông báo mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội