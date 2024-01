Thẩm mỹ Quốc tế Yonsei TP bị phạt nặng vì hàng loạt sai phạm

Cụ thể, Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Yonsei TP bị phạt số tiền 113,6 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở cho đến khi có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tịch thu tang vật vi phạm.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cơ sở thẩm mỹ này đã có hành vi vi phạm “Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Bệnh viện Thẩm mỹ Sao Hàn (Ảnh website)

Thẩm mỹ Quốc tế Yonsei TP còn sử dụng trang thiết bị y tế không có giấy đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu; kinh doanh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (lô hàng: 1 hộp cream lidocaine); hoạt động không có biển hiệu theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không lập sổ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đợt này, Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn (địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong nối dài, Phường 12, Quận 10) số tiền 8 triệu đồng do vi phạm “người hành nghề không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định pháp luật”.

Liên quan đến Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn nói trên, trước đó, vào tháng 4/2023, một bệnh nhân (45 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại đây và tử vong. Sau đó, đơn vị này bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đình chỉ 18 tháng vì hoạt động “chui”.