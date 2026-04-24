Cải chính

Tháng Nhân đạo 2026 tại TP.HCM: Gắn địa chỉ, tăng hiệu quả

Thứ Sáu, 22:35, 24/04/2026
VOV.VN - Tại TP.HCM, Tháng Nhân đạo 2026 chính thức khởi động với hàng loạt hoạt động chăm lo cộng đồng. Điểm mới năm nay là mỗi cơ sở Hội gắn với một địa chỉ nhân đạo cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân.

Ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”. Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều hoạt động thiết thực như hiến máu tình nguyện, khám mắt miễn phí.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, sau sáp nhập, đời sống người dân có nhiều thay đổi, đồng thời tạo động lực để chính quyền thành phố sớm ổn định bộ máy, trong đó có hệ thống hội các cấp. Trên cơ sở đó, Tháng Nhân đạo 2026 được triển khai với điểm mới là mỗi cơ sở Hội gắn với một địa chỉ nhân đạo, một công trình cụ thể, qua đó nâng cao hiệu quả hỗ trợ và tính thiết thực của hoạt động.

thang nhan dao 2026 tai tp.hcm gan dia chi, tang hieu qua hinh anh 1
Nghi thức phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2026 tại TP.HCM

Tại Lễ phát động, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ từ các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp, phấn đấu thực hiện 335 công trình chăm lo hơn 72.000 lượt người với tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng.

Nguồn lực gồm tiền mặt, hàng hóa, phương tiện sinh kế và các công trình, phần việc nhân đạo; được triển khai theo hai nhóm: nguồn do Hội Chữ thập đỏ cơ sở vận động sẽ trao trực tiếp tại địa phương, còn nguồn do Hội Chữ thập đỏ thành phố vận động sẽ hỗ trợ các đối tượng tại TP.HCM và một số tỉnh, thành. Toàn bộ quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả và lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

thang nhan dao 2026 tai tp.hcm gan dia chi, tang hieu qua hinh anh 2
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Dịp này, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai như hiến máu tình nguyện, tư vấn, khám mắt miễn phí, trao 300 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/phiếu cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tham gia “Siêu thị 0 đồng”.

"Rất vui mừng vì Nhà nước quan tâm đến đời sống của bà con. Hôm nay tôi nhận được phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng để mua những món đồ cần thiết cho gia đình. Đây là món quà rất ý nghĩa đối với người lao động. Tôi cũng mong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm những chương trình tương tự để hỗ trợ bà con còn khó khăn", bà Ngô Thị An (ngụ phường Lái Thiêu) lần đầu tham gia chương trình chia sẻ.

Ngọc Xuân-CTV Ngọc Yến/VOV-TP.HCM
Tag: tháng nhân đạo an sinh hỗ trợ người dân
Tin liên quan

Kon Tum vận động 4 tỷ đồng trong Tháng Nhân đạo năm 2025

VOV.VN - Trong Tháng Nhân đạo năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu vận động ít nhất 4 tỷ đồng gồm tiền mặt, hàng hóa để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

VOV.VN - Trong Tháng Nhân đạo năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu vận động ít nhất 4 tỷ đồng gồm tiền mặt, hàng hóa để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Phấn đấu vận động 400 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo

VOV.VN - Tháng Nhân đạo 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động nguồn lực 400 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

VOV.VN - Tháng Nhân đạo 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động nguồn lực 400 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng vận động hơn 5 tỷ đồng triển khai các hoạt động Tháng nhân đạo 2025

VOV.VN - Với chủ đề “Hành trình nhân đạo- Lan tỏa yêu thương”, Tháng nhân đạo 2025 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra từ 1/3-31/5. Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố phấn đấu vận động hơn 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động giúp hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em khuyết tật, các đối tượng yếu thế.

