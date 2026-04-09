Đà Nẵng đặt mục tiêu vận động 8 tỷ đồng trong Tháng nhân đạo giúp người yếu thế

Trong Tháng nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hội này phấn đấu giúp 800 địa chỉ nhân đạo; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 căn nhà Chữ thập đỏ tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Chương trình 8.000 suất ăn dành cho người nghèo tại các bệnh viện, các cơ sở xã hội, các khu dân cư…

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng trao học bổng và quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng còn phối hợp với các đơn vị khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Người dân hoàn cảnh khó khăn được nhận quà

"Gian hàng 0 đồng" dành cho người nghèo, gia đình khó khăn ở thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng mong muốn các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo các đối tượng khó khăn, yếu thế, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới:

“Thông qua Tháng nhân đạo này, Hội kêu gọi toàn cộng đồng chung tay công tác nhân đạo. Chúng tôi hy vọng rằng, Tháng nhân đạo năm 2026 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng lan tỏa cũng như hưởng ứng tham gia của đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có thể giúp đỡ cho cộng đồng những đối tượng yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi tổ chức Chương trình hành trình nhân ái vì cộng đồng tại xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng, xây dựng một nhà ở cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn".