Thanh Hóa chấn chỉnh tình trạng phơi lúa trên đường, ngăn nguy cơ TNGT

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, người dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ mùa. Cùng với niềm vui được mùa, một thực trạng đáng lo ngại cũng xuất hiện ở nhiều địa phương, đó là tình trạng phơi lúa, rơm rạ tràn lan trên các tuyến đường giao thông.

Mùa thu hoạch lúa, tình trạng người dân phơi lúa, trên đường giao thông tại Thanh Hóa diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. ( Ảnh chụp ngày 13/5/2026).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Việt Nam, tại nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, thậm chí trên cả một số đoạn quốc lộ, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tận dụng mặt đường làm nơi phơi lúa. Lúa được trải kín mặt đường, rơm rạ chất thành đống, thậm chí có nơi còn tổ chức tuốt lúa ngay trên lòng đường. Để tránh phương tiện đi qua làm ảnh hưởng đến việc phơi, nhiều người còn đặt gạch đá, cọc gỗ hoặc các vật cứng để chắn đường, buộc các phương tiện phải né tránh, len lỏi qua từng đoạn bị chiếm dụng.

Thực trạng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Đối với người điều khiển xe máy, xe đạp, việc di chuyển qua những đoạn đường phủ kín lúa hoặc rơm rạ dễ dẫn đến trơn trượt, mất lái. Trong khi đó, các phương tiện ô tô khi phải đánh lái tránh vật cản hoặc người dân đang phơi lúa cũng có thể gây ra va chạm, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh. Lực lượng CSGT phối hợp với Công an các xã, phường và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không sử dụng lòng, lề đường làm nơi phơi nông sản.

Bên cạnh tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Những trường hợp cố tình chiếm dụng lòng đường, gây mất an toàn giao thông sẽ bị nhắc nhở, yêu cầu thu dọn, đồng thời xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của chính quyền cơ sở trong việc quy hoạch, bố trí các khu vực phơi nông sản tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, thay đổi thói quen, không vì lợi ích trước mắt mà gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Người dân phơi lúa trên đường QL 47, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh chụp ngày 13/5/2026)

Việc chấn chỉnh tình trạng phơi lúa, rơm rạ trên đường giao thông không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn xây dựng hình ảnh nông thôn văn minh, an toàn. Đây là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong mỗi mùa thu hoạch, nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.