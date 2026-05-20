中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh Hóa chấn chỉnh tình trạng phơi lúa trên đường, ngăn nguy cơ TNGT

Thứ Tư, 18:37, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa thu hoạch lúa, tình trạng người dân phơi lúa, trên đường giao thông tại Thanh Hóa diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lực lượng CSGT đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xử lý nhằm chấn chỉnh vi phạm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, người dân đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ mùa. Cùng với niềm vui được mùa, một thực trạng đáng lo ngại cũng xuất hiện ở nhiều địa phương, đó là tình trạng phơi lúa, rơm rạ tràn lan trên các tuyến đường giao thông.

thanh hoa chan chinh tinh trang phoi lua tren duong, ngan nguy co tngt hinh anh 1
thanh hoa chan chinh tinh trang phoi lua tren duong, ngan nguy co tngt hinh anh 2
Mùa thu hoạch lúa, tình trạng người dân phơi lúa, trên đường giao thông tại Thanh Hóa diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. ( Ảnh chụp ngày 13/5/2026).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Việt Nam, tại nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, thậm chí trên cả một số đoạn quốc lộ, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tận dụng mặt đường làm nơi phơi lúa. Lúa được trải kín mặt đường, rơm rạ chất thành đống, thậm chí có nơi còn tổ chức tuốt lúa ngay trên lòng đường. Để tránh phương tiện đi qua làm ảnh hưởng đến việc phơi, nhiều người còn đặt gạch đá, cọc gỗ hoặc các vật cứng để chắn đường, buộc các phương tiện phải né tránh, len lỏi qua từng đoạn bị chiếm dụng.

Thực trạng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Đối với người điều khiển xe máy, xe đạp, việc di chuyển qua những đoạn đường phủ kín lúa hoặc rơm rạ dễ dẫn đến trơn trượt, mất lái. Trong khi đó, các phương tiện ô tô khi phải đánh lái tránh vật cản hoặc người dân đang phơi lúa cũng có thể gây ra va chạm, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế.

thanh hoa chan chinh tinh trang phoi lua tren duong, ngan nguy co tngt hinh anh 3
thanh hoa chan chinh tinh trang phoi lua tren duong, ngan nguy co tngt hinh anh 4
Mùa thu hoạch lúa, tình trạng người dân phơi lúa, trên đường giao thông tại Thanh Hóa diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.( Ảnh chụp ngày 13/5/2026)

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh. Lực lượng CSGT phối hợp với Công an các xã, phường và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không sử dụng lòng, lề đường làm nơi phơi nông sản.

Bên cạnh tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Những trường hợp cố tình chiếm dụng lòng đường, gây mất an toàn giao thông sẽ bị nhắc nhở, yêu cầu thu dọn, đồng thời xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của chính quyền cơ sở trong việc quy hoạch, bố trí các khu vực phơi nông sản tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, thay đổi thói quen, không vì lợi ích trước mắt mà gây nguy hiểm cho cộng đồng.

thanh hoa chan chinh tinh trang phoi lua tren duong, ngan nguy co tngt hinh anh 5
Người dân phơi lúa trên đường QL 47, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh chụp ngày 13/5/2026)

Việc chấn chỉnh tình trạng phơi lúa, rơm rạ trên đường giao thông không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn xây dựng hình ảnh nông thôn văn minh, an toàn. Đây là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong mỗi mùa thu hoạch, nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

46C3.JPG

Phơi thóc lúa tràn lan trên đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

VOV.VN - Đến mùa thu hoạch, tình trạng người dân dùng lòng, lề đường để phơi lúa lại tái diễn tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Đường liên thôn, liên xã đến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn đường bị biến thành “sân phơi”. Phía sau những lớp lúa vàng trải kín mặt đường là nguy cơ mất an toàn giao thông luôn chực chờ.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: phơi lúa lòng đường an toàn giao thông Thanh Hóa vi phạm giao thông mùa gặt nông thôn nguy cơ tai nạn chiếm dụng đường cánh sát giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phơi thóc lúa tràn lan trên đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
Phơi thóc lúa tràn lan trên đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

VOV.VN - Đến mùa thu hoạch, tình trạng người dân dùng lòng, lề đường để phơi lúa lại tái diễn tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Đường liên thôn, liên xã đến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn đường bị biến thành “sân phơi”. Phía sau những lớp lúa vàng trải kín mặt đường là nguy cơ mất an toàn giao thông luôn chực chờ.

Phơi thóc lúa tràn lan trên đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Phơi thóc lúa tràn lan trên đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

VOV.VN - Đến mùa thu hoạch, tình trạng người dân dùng lòng, lề đường để phơi lúa lại tái diễn tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Đường liên thôn, liên xã đến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn đường bị biến thành “sân phơi”. Phía sau những lớp lúa vàng trải kín mặt đường là nguy cơ mất an toàn giao thông luôn chực chờ.

Công an đã làm việc với người phụ nữ dùng cào phơi lúa đâm vào cabin xe tải
Công an đã làm việc với người phụ nữ dùng cào phơi lúa đâm vào cabin xe tải

VOV.VN - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng cào phơi lúa có răng bằng kim loại đâm vào cabin xe tải đang dừng trên đường bê tông ở Hà Tĩnh.

Công an đã làm việc với người phụ nữ dùng cào phơi lúa đâm vào cabin xe tải

Công an đã làm việc với người phụ nữ dùng cào phơi lúa đâm vào cabin xe tải

VOV.VN - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng cào phơi lúa có răng bằng kim loại đâm vào cabin xe tải đang dừng trên đường bê tông ở Hà Tĩnh.

Đi xe máy vào đám lúa phơi trên đường ngã tử vong
Đi xe máy vào đám lúa phơi trên đường ngã tử vong

VOV.VN - Đại diện chính quyền xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chị P. T. A. Th (SN 2005, trú thôn Tân Bình, xã Điện Trung) lái xe máy qua đám lúa hạt người dân phơi trên tỉnh lộ bị trượt ngã dẫn đến tử vong.

Đi xe máy vào đám lúa phơi trên đường ngã tử vong

Đi xe máy vào đám lúa phơi trên đường ngã tử vong

VOV.VN - Đại diện chính quyền xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chị P. T. A. Th (SN 2005, trú thôn Tân Bình, xã Điện Trung) lái xe máy qua đám lúa hạt người dân phơi trên tỉnh lộ bị trượt ngã dẫn đến tử vong.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục