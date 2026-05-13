Công an đã làm việc với người phụ nữ dùng cào phơi lúa đâm vào cabin xe tải

Thứ Tư, 16:10, 13/05/2026
VOV.VN - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng cào phơi lúa có răng bằng kim loại đâm vào cabin xe tải đang dừng trên đường bê tông ở Hà Tĩnh.

Theo nội dung đoạn video, thời điểm xảy ra sự việc, tại tuyến đường bê tông có nhiều lúa được người dân phơi trên mặt đường. Một chiếc xe tải mang BKS 88C-110.xx dừng lại giữa tuyến đường. Sau đó, một người phụ nữ cầm cào phơi lúa có răng to bằng kim loại đi từ phía đầu xe sang cửa phụ rồi dùng cào đâm vào cabin xe tải.

Bà Trần thị Q. (Ảnh cắt từ video)

Trong lúc xảy ra vụ việc, trên xe có tiếng một người đàn ông nói: “Bác đập đi” nhiều lần. Sau đó người đàn ông xuống xe và tiếp tục có lời qua tiếng lại với người phụ nữ. Người đàn ông cho rằng người dân phơi lúa, chặn đường không cho xe lưu thông, trong khi người phụ nữ nói tuyến đường này do người dân đóng góp làm để phục vụ phơi lúa. Sau đó, người phụ nữ rời khỏi hiện trường.

Chiều 13/5, ông Trần Mạnh Sơn, Chủ tịch UBND xã Can Lộc xác nhận, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại thôn 10, xã Can Lộc. Người phụ nữ trong video được xác định là bà Trần Thị Q., trú tại địa phương.

Theo lãnh đạo UBND xã, ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời yêu cầu người dân thu dọn toàn bộ lúa phơi trên đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng công an làm việc với bà Trần Thị Q.

Công an xã Can Lộc cũng đã khẩn trương vào cuộc xác minh sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, liên quan đến hành vi phơi lúa, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà Tần Thị Q. đã thừa nhận các hành vi như nội dung phản ánh trong video. Công an xã đồng thời làm việc với tài xế liên quan, xác định người điều khiển phương tiện không bị thương tích, phương tiện không bị hư hỏng tài sản.

Trước đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân không phơi lúa, tập kết vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông, nhằm tránh gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng mỹ quan, trật tự công cộng.

Bá Thăng/VOV.VN
Xử phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật về du lịch Cửa Lò

VOV.VN - Công an phường Cửa Lò vừa triệu tập và lập hồ sơ xử lý bà Đ.T.T (ngụ tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương.

VOV.VN - Công an phường Cửa Lò vừa triệu tập và lập hồ sơ xử lý bà Đ.T.T (ngụ tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch địa phương.

Xác minh người phụ nữ bỏ đi sau va chạm giao thông tại TP.HCM

VOV.VN - Ngày 7/5, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc một người phụ nữ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 7/5, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM (trước là huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc một người phụ nữ điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn.

Làm việc với người phụ nữ đăng thông tin lệch chuẩn về Quảng trường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với người phụ nữ đăng thông tin thiếu chuẩn mực, nhạy cảm liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

VOV.VN - Theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với người phụ nữ đăng thông tin thiếu chuẩn mực, nhạy cảm liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

