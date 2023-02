Thanh Hoá chỉ đạo khẩn sau khi VOV đưa tin người dân chặn xe chở đất làm cao tốc

Sau khi Đài TNVN phản ánh tình trạng nhiều người dân ở thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã ngăn chặn đoàn xe chở đất làm cao tốc Bắc - Nam đi qua địa phương này từ ngày 13/2 và yêu cầu đơn vị thi công ký quỹ, cam kết hoàn trả tuyến đường. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam tuyến Quốc lộ 45-Nghi Sơn cam kết, hoàn trả tuyến đường tỉnh lộ 505B trước ngày 15/8/2023.

Buổi đối thoại đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương

Chiều 22/2, đại diện UBND huyện Nông Cống cùng Ban Quản lý Dự án 2 và các nhà thầu thi công đã có buổi đối thoại, thông báo đến người dân về cam kết và kế hoạch hoàn trả tuyến đường. Theo văn bản số 2044, ký ngày 22/2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có ý kiến chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn QL45 - Nghỉ Sơn có sử dụng tuyến đường tỉnh lộ 505B để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án, bố trí 100% kinh phí để hoàn trả tuyến đường theo cam kết. Trong thời gian chưa xây dựng hoàn trả, thường xuyên sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; Thời gian hoàn trả phải hoàn thành trước ngày 15/8/2023.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, chiều nay (22/2), đại diện UBND huyện Nông Cống cùng Ban Quản lý Dự án 2 và các nhà thầu thi công đã có buổi đối thoại, thông báo đến người dân về cam kết và kế hoạch hoàn trả tuyến đường.

Trước đó, từ ngày 13/2, người dân địa phương túc trực ven đường ngăn chặn không cho xe tải nặng chở đất đi qua tuyến tỉnh lộ 505B

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: "Đề nghị đã có cam kết rồi thì chúng ta thống nhất thực hiện cam kết, đề nghị bà con tạo điều kiện cho các xe chở vật liệu lưu thông trở lại. Chúng tôi đã chỉ đạo công an theo dõi, đảm bảo lưu thông đúng tải trọng theo quy định pháp luật".

Để tạo lòng tin cho nhân dân hai bên tuyến tỉnh lộ 505B, Ban Quản lý Dự án 2 đã bố trí kinh phí ký quỹ, số tiền 500 triệu đồng gửi vào tài khoản tạm gửi của UBND huyện Nông Cống.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Giám đốc điều hành dự án cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Ban Quản lý Dự án 2) cho biết: "Với tư cách đại diện chủ đầu tư dự án chúng tôi cam kết chỉ đạo các nhà thầu trong quá trình triển khai thi công trở lại đảm bảo an toàn giao thông, môi trường. Trường hợp các nhà thầu không thực hiện chỉ đạo theo cam kết, đề nghị địa phương chỉ đạo ngành công an xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông, môi trường trên địa bàn".

Với tinh thần đối thoại thẳng thắn, minh bạch, người dân đã vui vẻ đồng thuận với cam kết của nhà thầu thi công. Và theo kế hoạch, ngày mai (23/2) việc vận chuyển vật liệu xây dựng cao tốc Bắc-Nam qua tuyến đường tỉnh lộ 505B sẽ hoạt động trở lại, sau 9 ngày phải tạm dừng do người dân ngăn chặn./.