Thanh Hóa: Từ “quảng bá một chiều” sản phẩm OCOP đến trải nghiệm số đa chiều

Từ “quảng bá một chiều” đến trải nghiệm số đa chiều

Với 674 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, năm 2026, Thanh Hóa tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 toàn quốc về số lượng. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản, các sản phẩm OCOP còn trở thành “đại sứ” lan tỏa bản sắc văn hóa vùng miền, gắn với câu chuyện làng nghề, con người và lịch sử địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hoạt động quảng bá truyền thống đang dần bộc lộ những hạn chế, đặc biệt khi công nghệ chưa thực sự tạo ra chiều sâu tương tác với du khách.

Sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, danh lam thắng cảnh và các sự kiện du lịch đươc quảng bá, giới thiệu trên hệ thống màn hình LED tại các điểm công cộng trên toàn quốc. ( Ảnh: CA Thanh Hóa)

Thực tế cho thấy, phần lớn nội dung quảng bá trên các nền tảng số hiện nay vẫn mang tính chất giới thiệu đơn thuần, tập trung vào hình ảnh, video ngắn hoặc thông tin tĩnh. Dù giúp tiếp cận nhanh, nhưng cách làm này dễ bị “trôi” giữa dòng thông tin dày đặc, khiến sản phẩm khó tạo được dấu ấn và sự ghi nhớ lâu dài trong tâm trí người xem. Việc thiếu tính kết nối và trải nghiệm cũng khiến du khách khó hình dung đầy đủ giá trị văn hóa, câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm OCOP.

Trong khi đó, xu hướng du lịch hiện đại không còn dừng lại ở việc “xem” hay “nghe”, mà đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của người dùng. Du khách ngày càng muốn được tương tác, tìm hiểu sâu và cá nhân hóa hành trình khám phá của mình. Đây chính là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội để hoạt động quảng bá OCOP chuyển mình theo hướng mới.

Việc chuyển từ “truyền thông một chiều” sang “trải nghiệm số đa chiều” vì thế trở thành yêu cầu tất yếu. ( Ảnh: CA Thanh Hóa)

Việc chuyển từ “truyền thông một chiều” sang “trải nghiệm số đa chiều” vì thế trở thành yêu cầu tất yếu. Thay vì chỉ cung cấp thông tin, các nền tảng số cần tạo ra môi trường để người dùng có thể chủ động tra cứu, lựa chọn, tương tác và thậm chí chia sẻ lại trải nghiệm của mình. Khi đó, mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là một mặt hàng, mà còn là một câu chuyện sống động, có khả năng kết nối cảm xúc và tạo giá trị lâu dài.

Chuyển đổi này không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi tư duy tiếp cận du khách. Khi người dùng được đặt vào vị trí trung tâm, mọi hoạt động quảng bá sẽ hướng tới việc tạo trải nghiệm thực chất, từ đó nâng cao hiệu quả truyền thông, mở rộng không gian tiêu thụ và góp phần phát triển bền vững kinh tế nông thôn trong thời đại số.

Dữ liệu “sạch” – nền tảng cho du lịch thông minh

Trước yêu cầu đó, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tham gia sâu vào tiến trình chuyển đổi số, không chỉ bảo đảm an ninh dữ liệu mà còn đóng vai trò kết nối, thúc đẩy quảng bá. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu về làng nghề, sản phẩm OCOP, tích hợp trên các nền tảng số, hình thành nguồn dữ liệu “sạch” phục vụ khai thác. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị triển khai quảng bá trên hệ thống màn hình LED quy mô toàn quốc, mở rộng độ phủ hình ảnh địa phương.

Công an tỉnh lắp đặt kios tra cứu tại các khách sạn khu du lịch biển Sầm Sơn, hỗ trợ du khách tra cứu thông tin về lịch sử, văn hóa và cả các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. ( Ảnh: CA Thanh Hóa)

Song song, hệ thống màn hình cảm ứng, kiosk tra cứu được lắp đặt tại các khu, điểm du lịch. Thay vì phải tìm kiếm rời rạc, du khách có thể tra cứu ngay tại chỗ về lịch sử, văn hóa, sản phẩm OCOP hay các dịch vụ du lịch chỉ bằng vài thao tác. Nội dung được thiết kế trực quan, sinh động, tạo trải nghiệm tương tác thay cho cách giới thiệu dài dòng, khô cứng trước đây.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều du khách tỏ ra hứng thú với cách tiếp cận mới. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin, họ chủ động tìm đến các điểm di tích, lựa chọn mua sản phẩm địa phương và khám phá sâu hơn những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi điểm đến. Du lịch vì thế không còn là hành trình “đi qua”, mà trở thành quá trình trải nghiệm, tương tác và kết nối.

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi ngay tại điểm tham quan có thể dễ dàng tra cứu thông tin về lịch sử, văn hóa cũng như các sản phẩm OCOP đặc trưng. Nhờ đó, chuyến đi trở nên thú vị và có chiều sâu hơn”. Trong khi đó, anh Lê Ngọc Tân, du khách đến từ Ninh Bình, cho rằng việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin mà còn tạo cảm giác chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch xứ Thanh.

Giá trị cốt lõi của mô hình không nằm ở thiết bị, mà ở trải nghiệm mà nó mang lại. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, công nghệ được ứng dụng đúng cách và người dùng trở thành trung tâm, hoạt động quảng bá không chỉ dừng ở việc giới thiệu mà chuyển sang tạo giá trị.

Với cách làm chủ động, linh hoạt, lực lượng Công an đang góp phần định hình hệ sinh thái quảng bá số cho OCOP và du lịch địa phương. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, mà còn là bước đi chiến lược trong xây dựng kinh tế số, du lịch thông minh, từng bước khẳng định thương hiệu Thanh Hóa trong giai đoạn mới.