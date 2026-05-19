“Làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai tạo nền tảng chuyển đổi số tại Thanh Hóa

Huy động tổng lực thực hiện chuẩn hóa dữ liệu từ cơ sở

​Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành các kế hoạch chiến lược liên quan đến việc duy trì, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc để rà soát toàn diện hiện trạng dữ liệu. Công tác phân loại từng nhóm thông tin còn thiếu, sai lệch hoặc chưa đồng bộ được thực hiện chi tiết để xây dựng lộ trình xử lý khoa học, phù hợp với thực tiễn. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, từ cấp tỉnh đến cấp xã đều được giao nhiệm vụ cụ thể, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ và chất lượng thực hiện.

Công dân đến trung tâm phục vụ hành chính công xã Hoằng Tiến thực hiện thủ tục hành chính

​Điểm nhấn quan trọng trong quá trình triển khai là việc tổ chức các đợt cao điểm theo tinh thần một “chiến dịch” thực thụ. Thay vì thực hiện dàn trải, các địa phương đã tập trung tối đa nhân lực để rà soát, đối chiếu và xác minh từng nhóm dữ liệu trọng tâm, đặc biệt là thông tin về chủ sử dụng đất, diện tích, loại đất và tình trạng pháp lý hiện hành. Quy trình này được thực hiện song hành với việc chuẩn hóa dữ liệu theo cấu trúc thống nhất, nhằm đảm bảo khả năng kết nối và chia sẻ thông tin thông suốt trong tương lai.

​Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo sở đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chủ động bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ các địa phương tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Mọi khó khăn trong quá trình thực thi đều được tiếp nhận và giải đáp nhanh chóng thông qua hệ thống nhóm Zalo nghiệp vụ và đường dây nóng.

​Tính đến trung tuần tháng 5/2026, chiến dịch trên địa bàn tỉnh đã gặt hái được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã hoàn thành làm sạch, đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” (Nhóm 1) cho 437.455 thửa đất trên tổng số 948.624 thửa, đạt tỷ lệ 46,11%. Chính sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh đã tạo động lực mạnh mẽ, giúp Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 25/34 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng toàn quốc về tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai.

Công dân thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến tại xã Thường Xuân.

​Dù khối lượng công việc còn lại khá lớn với 511.169 thửa đất cần tiếp tục làm sạch, song những thành quả ban đầu đã phản ánh rõ nét sự chuyển động tích cực của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, cơ chế phối hợp liên ngành giữa các lực lượng Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Tư pháp cùng chính quyền cơ sở đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" trong công tác xác minh và đối soát thông tin.

​Bên cạnh yếu tố con người, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa quy trình. Các hệ thống phần mềm chuyên dụng được đưa vào sử dụng nhằm tự động kiểm tra, phát hiện sai lệch, từ đó hạn chế tối đa sai sót từ việc nhập liệu thủ công. Việc cập nhật tiến độ lên hệ thống phần mềm Trung ương được duy trì thường xuyên, giúp công tác giám sát, điều hành được thực hiện theo thời gian thực.

Nỗ lực tháo gỡ những “nút thắt” tại địa phương

Dù đã đạt được những bước tiến, song hành trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn nội tại. Một số dữ liệu lịch sử thiếu thông tin hoặc không đồng nhất qua các thời kỳ cập nhật khiến việc chuẩn hóa gặp nhiều trở ngại. Đáng lưu ý, cơ sở dữ liệu đất đai hiện vẫn chưa thể kết nối hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do sự thiếu tương thích về cấu trúc và thiếu hụt một số thành phần dữ liệu chính. Đây chính là nguyên nhân khách quan khiến việc liên thông và chia sẻ dữ liệu chưa đạt được kỳ vọng như mong muốn.

​Thực tế triển khai cho thấy hạ tầng công nghệ thông tin tại nhiều địa phương còn thiếu đồng bộ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu của thời đại số. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin, đặc biệt là ở cấp cơ sở, đang là bài toán nan giải. Toàn tỉnh hiện mới chỉ có 43/166 xã, phường bố trí được cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

​Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục hành chính trên nhiều phần mềm khác nhau của các bộ, ngành nhưng thiếu sự liên thông đồng bộ cũng gây không ít khó khăn cho công tác giải quyết hồ sơ. Một bộ phận người dân, nhất là tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ, dẫn đến những trở ngại nhất định khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Công sở HĐND, UBND xã Thường Xuân, Thanh Hóa.

​Ghi nhận cụ thể tại xã miền núi Thường Xuân, hiện tại địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác liên ngành trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ gia đình để rà soát. Kết quả là tính đến ngày 14/5/2026, xã đã hoàn tất đồng bộ lên Nhóm 1 cho 2.510 thửa đất, đạt tỷ lệ 73,65%. Đây được coi là một nỗ lực vượt bậc khi khối lượng hồ sơ cần quét và nhập liệu lên tới hàng nghìn bộ.

​Tuy nhiên, thực tế tại xã Thường Xuân cũng bộc lộ nhiều "nút thắt" mang tính điển hình. Theo Phòng Kinh tế hạ tầng xã Thường Xuân, rào cản lớn nhất nằm ở yếu tố lịch sử quản lý đất đai. Nhiều thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ những năm 1994, 2003 theo bản đồ 299 cũ, hoàn toàn không có tọa độ hoặc sơ đồ chính xác. Việc đối chiếu với bản đồ địa chính mới và đo đạc chỉnh lý biến động tốn kém rất nhiều thời gian và công sức. Thêm vào đó, tình trạng người dân đi làm ăn xa, không thường trú tại địa phương khiến việc thu thập hồ sơ và đối soát thông tin trở nên cực kỳ khó khăn. Áp lực công việc chuyên môn đè nặng buộc đội ngũ cán bộ phải tranh thủ làm việc ngoài giờ, trong khi hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ILIS đôi khi bị nghẽn mạng do lượng dữ liệu đổ về quá lớn.

Công sở HĐND, UBND xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa.

​Cùng chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Duy Trọng – Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Tiến nhấn mạnh: "Việc làm sạch và làm giàu dữ liệu đất đai là nhiệm vụ then chốt để hình thành hệ sinh thái số cho ngành tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo tính chính xác tuyệt đối giữa thực địa và hồ sơ trong một khoảng thời gian gấp rút. Nhiều chủ sử dụng đất không cư trú tại địa bàn, gây khó khăn cho việc liên hệ, xác minh và thu thập các giấy tờ pháp lý như căn cước công dân hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi đang chỉ đạo cán bộ phải bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác để kiên trì 'gỡ' từng hồ sơ khó".

​Hành trình hiện đại hóa quản lý đất đai tại Thanh Hóa vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Tuy nhiên, với sự đồng lòng từ cấp tỉnh đến từng xã, phường và sự nỗ lực không quản ngày đêm của đội ngũ cán bộ, nền tảng dữ liệu số đang dần hình thành vững chắc. Đây hứa hẹn sẽ là bước đột phá quan trọng trong việc phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch.