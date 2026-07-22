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Thanh Hóa xử lý tài xế xe đầu kéo vượt ẩu trên Quốc lộ 217

Thứ Tư, 18:23, 22/07/2026
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VOV.VN - Từ hình ảnh, video người dân cung cấp, CSGT Thanh Hóa đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe đầu kéo vượt xe không đúng quy định trên Quốc lộ 217.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa xác minh, lập biên bản xử lý một tài xế xe đầu kéo có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt trên Quốc lộ 217, sau khi tiếp nhận hình ảnh, video do người dân cung cấp.

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CSGT Thanh Hóa đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe đầu kéo vượt xe không đúng quy định trên Quốc lộ 217. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã tiến hành xác minh và làm rõ người điều khiển phương tiện là anh Bùi Văn Đ. (SN 1984, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Kết quả xác minh cho thấy, vào khoảng 7h32 ngày 13/7/2026, anh Bùi Văn Đ. điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-201.65 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 36RM-009.87 lưu thông trên Quốc lộ 217.

Trong quá trình di chuyển, tài xế đã điều khiển xe lấn sang phần đường dành cho phương tiện đi ngược chiều để vượt xe phía trước, trong khi chiều ngược lại có phương tiện đang lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

 

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý đối với tài xế về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lê Hải/VOV.VN
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