Xe gắn "biển xanh" vượt ẩu khiến người đi xe máy ngã ra đường rồi bỏ chạy

Qua xác minh, ngày 15/7, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời ông H.M.T. (SN 1970, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) đến làm việc. Ông T. xác nhận là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 26A-000.XX (biển nền xanh, chữ trắng) xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng.

Hình ảnh xe biển xanh lấn làn, vượt ẩu khiến xe máy đi đối diện phải tránh dẫn tới ngã ra đường.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 13h57 cùng ngày, khi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 6, tại Km165+400 thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La (hướng Hà Nội – Sơn La), ông T. đã thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Làm việc với lực lượng CSGT, ông T. thừa nhận nội dung phản ánh trong clip là đúng sự thật, đồng thời nhận thức rõ hành vi của mình đã vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Được biết, chiếc ô tô mang biển số 26A-000.XX là xe biển xanh của một cơ quan thuộc tỉnh Sơn La.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.M.T. về hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt", theo điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, đang tiếp tục xác minh trường hợp người điều khiển xe mô tô bị ngã vào lề đường do ảnh hưởng từ hành vi vi phạm của ông T. Cơ quan chức năng đề nghị người liên quan chủ động liên hệ để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với người dân đã cung cấp hình ảnh, clip phản ánh vi phạm giao thông. Theo cơ quan chức năng, mọi thông tin phản ánh đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm minh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.