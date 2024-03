Thanh niên Bộ đội Biên phòng xung kích trên vùng biên giới

Với tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ đoàn viên thanh niên BĐBP luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức các phong trào, chương trình, mô hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần làm cho vùng phên dậu của Tổ quốc ngày càng ấm no, hạnh phúc và bình yên.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Chính uỷ BĐBP dặn dò các tấm gương thanh niên biên phòng cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

Chiếm trên 50% quân số toàn đơn vị, thanh niên BĐBP là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”. Năm 2023, thanh niên BĐBP đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT-XH ở địa bàn khu vực biên giới.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Chính uỷ BĐBP và đồng chí Ngô Văn Cương- Bí thư TƯ Đoàn tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP năm 2023.

Trong tổng số 22 phong trào, mô hình, sáng kiến của toàn lực lượng BĐBP, có những phong trào, mô hình do thanh niên triển khai thực hiện, tiêu biểu như: “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ BĐBP làm chủ đường biên, mốc quốc giới”, “Tuổi trẻ BĐBP làm sạch biển”, “Ánh sáng đường biên”, “Tiếng loa biên phòng”, “Tay kéo biên phòng”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”..., đặc biệt trong năm 2023, đã tham mưu tổ chức thành công chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm”. Hiệu quả các phong trào, mô hình đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giúp dân xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới. Thông qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những tấm gương mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ BĐBP.

Chúc mừng các gương mặt trẻ được tuyên dương, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn- Chính uỷ BĐBP đề nghị thời gian tới, các tổ chức Đoàn trong lực lượng cần chủ động, sáng tạo trong triển khai, thực hiện các chương trình, phong trào, hành động cách mạng của thanh niên BĐBP; tiếp tục nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến; tăng cường đoàn kết, phối hợp với các lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đóng quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, xung kích tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng

Khẳng định 20 đồng chí được bình chọn và tuyên dương ngày hôm nay thực sự là những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ BĐBP, góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng tuổi trẻ BĐBP tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh: “Đối với 20 gương mặt trẻ được tuyên dương ngày hôm nay đã đạt được những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, nhưng đây mới là kết quả ban đầu, tôi đề nghị các đồng chí cần nỗ lực, phấn đấu trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là những hạt nhân nòng cốt, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Chúc tuổi trẻ BĐBP phát huy tốt vai trò tiền phong, xung kích, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”- Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.