Thanh niên ngồi sau xe máy bất ngờ nhảy cầu tự tử

Trước đó, lúc 14h chiều nay, nam thanh niên đang ngồi phía sau xe máy một người đàn ông đi trên cầu Tiên Sơn theo hướng từ quận Hải Châu đi quận Ngũ Hành Sơn khi đến giữa cầu, nam thanh niên này bất ngờ nhảy xuống xe, trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông Hàn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp can ngăn. Người dân gọi điện báo công an.

Đưa thi thể nam thanh niên lên bờ.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đến hiện trường khẩn trương tìm kiếm thanh niên nhảy cầu.

Khoảng 15 phút sau, nạn nhân được tìm thấy cách đó không xa. Qua thông tin ban đầu xác định người nhảy cầu là anh N.T.H. (36 tuổi), trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và người lái xe máy là cha của nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ./.