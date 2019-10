Thanh niên tử vong dưới mương nước cùng chiếc xe máy

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra trên đường liên thôn thuộc địa phận xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang. Xe tải BKS 34C-184.59 do anh Phạm Văn Trường ở xã Ứng Hòe va chạm với xe máy Honda Air Blade BKS 34B1-746.67 do chị Lưu Thị Thanh (SN 1983, ở thôn Đồng Hy, xã Ninh Hòa, Ninh Giang) điều khiển chở theo mẹ đẻ là bà Vũ Thị Non (SN 1956).

Vụ va chạm làm bà Non tử vong tại chỗ, chị Thanh bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được cho là nạn nhân đi xe máy nhưng đâm xuống mương nước dẫn đến tử vong.

Cũng trong chiều nay, người dân xã Văn Giang, huyện Ninh Giang phát hiện thi thể nam thanh niên ở mương nước dưới cầu Bà Kế, cạnh đó là chiếc xe máy BKS 34B2-655.98. Người bị nạn là anh Vũ Tất Giàu (SN 1992, ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc).

Nguyên nhân ban đầu được cho là nạn nhân đi xe máy nhưng đâm xuống mương nước dẫn đến tử vong./.