Kẻ ngáo sát hại cụ ông sau đó tử vong do sốc thuốc

Chiều 20/10, UBND huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xác nhận, trên địa bàn xã Phước Hòa xảy ra vụ một thanh niên sát hại một cụ ông khi nạn nhân đang nằm trong nhà.

Nam thanh niên này đã bị người dân khống chế, bắt giao công an xã ngay sau đó. Hiện công an huyện Phú Giáo đang khám nghiệm hiện trường.

Quyên bị người dân khống chế sau khi gây án.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã lấy trộm chiếc xe máy BKS: 61X2 33xx chạy đến đoạn đường thuộc ngã 3 Bố Lá, ấp Bầu Cỏ, xã Phước Hòa thì vứt xe bỏ chạy.

Sau đó, hắn đã lấy một khúc cây ven đường đột nhập vào nhà người dân và sát hại ông Lê Văn Đường (84 tuổi).

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã khống chế nghi can và trình báo cho cơ quan chức năng. Công an xã Phước Hòa đã bàn giao cho công an huyện Phú Giáo điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, ông Đường bị liệt đã lâu, nằm một chỗ và hiện đang sống với con gái. Hôm nay, ông ở nhà một mình nên khi đối tượng vào nhà. Tại hiện trường, cơ thể ông Đường ngoài những vết bầm tím do bị đánh, bộ phận sinh dục còn bị tổn thương.

Cơ quan chức năng cũng xác định, nghi phạm sát hại ông Đường là Võ Văn Quyên (SN 2000) trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Đối tượng cũng đã tử vong do sốc thuốc quá nặng.

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phước Hòa bố trí hỗ trợ gia đình, lo mai táng./.