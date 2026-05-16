Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt không đạt chất lượng

Thứ Bảy, 18:46, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã phát thông báo thu hồi trên toàn quốc lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), lô thuốc bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu “độ trong”, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô thuốc trên và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.

Lọ nhỏ mắt bị thu hồi này đang được đăng trên các website của nhiều công ty bán thuốc lớn. Ảnh website

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thông báo đến các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở y tế trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Phòng Kiểm tra - Pháp chế được giao giám sát việc thực hiện thu hồi, kiểm tra các đơn vị liên quan và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược cùng các cơ quan chức năng.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng đã liên tiếp phát đi nhiều thông báo thu hồi thuốc không đạt chất lượng trên cả nước, trong đó có các sản phẩm thuốc nhỏ mắt, thuốc tiêm và thuốc kháng sinh. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Thu hồi toàn quốc thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi trên phạm vi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, thuộc mức độ vi phạm 3.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic thu hồi muối sinh lý nhỏ mắt
Cử tri kiến nghị tăng xử phạt tội danh thuốc giả, hàng giả vì đầu độc cộng đồng

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Thủ Đức, TP.HCM sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV hôm nay (28/6), nhiều cử tri bày tỏ bức xúc về tình trạng thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng tràn lan, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân, đồng thời kiến nghị Quốc hội cần tăng mức hình phạt đối với các hành vi này.

TP.HCM phát hiện 8 cơ sở bán thuốc giả, xử phạt hơn 7 tỷ đồng

VOV.VN - Trong năm 2024, ngành y tế TP.HCM đã phát hiện 8 cơ sở kinh doanh thuốc giả, đồng thời xử phạt hành chính tổng cộng hơn 7 tỷ đồng đối với 147 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc và kém chất lượng.

VOV.VN - Trong năm 2024, ngành y tế TP.HCM đã phát hiện 8 cơ sở kinh doanh thuốc giả, đồng thời xử phạt hành chính tổng cộng hơn 7 tỷ đồng đối với 147 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc và kém chất lượng.

Đột kích, đình chỉ hội thảo thẩm mỹ trái phép nhiều sai phạm ở TP.HCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hội thảo thẩm mỹ trái phép và phát hiện có nhiều vi phạm. Cơ quan công an và Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã thu giữ nhiều sản phẩm, tài liệu liên quan.

