Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt không đạt chất lượng

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), lô thuốc bị thu hồi có số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu “độ trong”, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô thuốc trên và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.

Lọ nhỏ mắt bị thu hồi này đang được đăng trên các website của nhiều công ty bán thuốc lớn. Ảnh website

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thông báo đến các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở y tế trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Phòng Kiểm tra - Pháp chế được giao giám sát việc thực hiện thu hồi, kiểm tra các đơn vị liên quan và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược cùng các cơ quan chức năng.

Trước đó, Cục Quản lý Dược cũng đã liên tiếp phát đi nhiều thông báo thu hồi thuốc không đạt chất lượng trên cả nước, trong đó có các sản phẩm thuốc nhỏ mắt, thuốc tiêm và thuốc kháng sinh. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.