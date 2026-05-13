Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dôi dư sau sáp nhập. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại thành phố Hải Phòng. Theo Quyết định số 297/QĐ-TTCP ngày 8/5/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ, đối tượng thanh tra gồm UBND thành phố Hải Phòng; một số sở, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I (Thanh tra Chính phủ) làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026. Trong quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra, xem xét những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ nêu trên.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1319/KH-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên phạm vi toàn quốc.

Theo Phó Tổng Thanh tra, đối với thành phố Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ trực tiếp tiến hành thanh tra; còn một số bộ, ngành và địa phương khác sẽ do Thanh tra bộ, Thanh tra địa phương thực hiện. Mục đích của cuộc thanh tra là đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nếu có thiếu sót, vi phạm.

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt nhấn mạnh yêu cầu phải chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư để kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Thông qua thanh tra phải kiến nghị được các giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời để đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác, sử dụng hiệu quả, chống lãng phí, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thanh tra là góp phần kiến tạo phát triển, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Đối với các địa phương khác, theo Quyết định 296/QĐ-TTCP, Đoàn thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường do ông Đinh Đăng Lập, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục VIII, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 – 30/4/2026, trong quá trình thanh tra nếu có nội dung liên quan, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra, xem xét những nội dung liên quan trước và sau thời kỳ trên.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 299/QĐ-TTCP về thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Lâm Đồng, Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Tất Thành, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Nội dung thanh tra tập trung vào việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định 298/QĐ-TTCP về thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn thanh tra gồm 7 người do ông Quách Lê Truyền, Thanh tra viên chính, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.