Ông Trần Cẩm Tú: Khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn, xóm

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý I với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả công tác nổi bật trong quý I, một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc, đề xuất kiến nghị; những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong quý II và thời gian tới.

Kết quả đáng chú ý nhất là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn đảm bảo. Có 23/34 địa phương đạt tăng trưởng GRDP trên 8% và 4 địa phương tăng trưởng trên 10% trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó là triển khai hiệu quả, sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức rất thành công Hội nghị Trung ương 2, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031….

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được quan tâm. Các hoạt động đối ngoại triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quý I với nhiều nhiệm vụ lớn. Các địa phương đã rất chủ động, có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt được kết quả cao.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của quý II rất nhiều, cấp bách, môi trường quốc tế nhiều biến động, một số địa phương còn gặp khó khăn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu, trước hết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng tính hành động, chủ động, tích cực trao đổi, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các việc thường xuyên cũng như việc đột xuất. Đặc biệt là giảm hội họp, giảm văn bản giấy tờ và giảm gánh nặng cho cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Thường trực Ban Bí thư, qua tổng kết sẽ có các giải pháp tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hoạt động của chính quyền cấp xã, phường, và tăng cường toàn diện cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

"Phải khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn, xóm, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Trung ương. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy phải chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hình chính, chuyển đổi số, rà soát bổ sung, sửa đổi các quy định còn bất cập trong tổ chức thực hiện; những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở phải xem xét xử lý ngay, không để chậm trễ. Khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảng, các lỗ hổng trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực", ông Trần Cẩm Tú yêu cầu.

Bên cạnh đó, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục nghiên cứu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, các nghị quyết chiến lược của Đảng; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các trường liên cấp ở xã biên giới; hoàn thành kế hoạch nhà ở xã hội năm 2026, tiến tới mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ vào năm 2028...

