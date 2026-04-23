中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trần Cẩm Tú: Khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn, xóm

Thứ Năm, 15:43, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: "Phải khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn, xóm, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Trung ương".

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý I với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Ong tran cam tu khan truong hoan thien sap xep to dan pho, thon, xom hinh anh 1
Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả công tác nổi bật trong quý I, một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc, đề xuất kiến nghị; những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong quý II và thời gian tới.

Kết quả đáng chú ý nhất là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn đảm bảo. Có 23/34 địa phương đạt tăng trưởng GRDP trên 8% và 4 địa phương tăng trưởng trên 10% trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Cùng với đó là triển khai hiệu quả, sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức rất thành công Hội nghị Trung ương 2, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031….

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được quan tâm. Các hoạt động đối ngoại triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước.

Ong tran cam tu khan truong hoan thien sap xep to dan pho, thon, xom hinh anh 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quý I với nhiều nhiệm vụ lớn. Các địa phương đã rất chủ động, có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt được kết quả cao.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của quý II rất nhiều, cấp bách, môi trường quốc tế nhiều biến động, một số địa phương còn gặp khó khăn, Thường trực Ban Bí thư  Trần Cẩm Tú yêu cầu, trước hết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng tính hành động, chủ động, tích cực trao đổi, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các việc thường xuyên cũng như việc đột xuất. Đặc biệt là giảm hội họp, giảm văn bản giấy tờ và giảm gánh nặng cho cơ sở.  

Ong tran cam tu khan truong hoan thien sap xep to dan pho, thon, xom hinh anh 3
Các đại biểu dự hội nghị

Theo Thường trực Ban Bí thư, qua tổng kết sẽ có các giải pháp tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hoạt động của chính quyền cấp xã, phường, và tăng cường toàn diện cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

"Phải khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn, xóm, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Trung ương. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các cấp ủy phải chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hình chính, chuyển đổi số, rà soát bổ sung, sửa đổi các quy định còn bất cập trong tổ chức thực hiện; những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở phải xem xét xử lý ngay, không để chậm trễ. Khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảng, các lỗ hổng trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực", ông Trần Cẩm Tú yêu cầu.

Bên cạnh đó, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục nghiên cứu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, các nghị quyết chiến lược của Đảng; xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các trường liên cấp ở xã biên giới; hoàn thành kế hoạch nhà ở xã hội năm 2026, tiến tới mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ vào năm 2028...

Hoàng Ân/VOV
Tag: sắp xếp tổ dân phố sắp xếp thôn xóm Ban Bí thư nghị quyết Đại hội XIV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội