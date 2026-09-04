Tháo dỡ, tiêu hủy hàng nghìn mét lưới bẫy bắt chim trời tại Nghệ An

UBND xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã và lực lượng Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, phát hiện và tiến hành tháo dỡ, thu gom, tiêu hủy các dụng cụ phục vụ hoạt động săn bắt, bẫy bắt chim trời.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lưới bẫy chim trời. (Ảnh: Công an xã Hợp Minh).

Chiều 3/9, tại khu vực xứ đồng xóm Điện Yên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu gom khoảng 5.000 m lưới bẫy, 10 bộ loa, còi phát tiếng chim được sử dụng để dẫn dụ, bẫy bắt chim trời cùng 125 cọc dùng để giăng lưới.

Việc triển khai kiểm tra, tháo dỡ các phương tiện bẫy bắt chim trời được thực hiện nhằm chủ động ngăn chặn hoạt động săn bắt trái quy định, qua đó góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì cân bằng hệ sinh thái.

Công an xã Hợp Minh thu gom dụng cụ bẫy chim trời. (Ảnh: Công an xã Hợp Minh).

UBND xã Hợp Minh yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; không sử dụng lưới, loa, còi và các phương tiện khác để săn bắt, bẫy bắt chim trời. Những hành vi vi phạm sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Chính quyền địa phương đồng thời đề nghị người dân không mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim trời có nguồn gốc bất hợp pháp; chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp săn bắt, bẫy bắt chim trái quy định.