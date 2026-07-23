Phát hiện, xử lý đối tượng bẫy, nuôi nhốt chim hoang dã trái phép tại Hải Phòng

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 55 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra tại thôn Cổ Chẩm 2, lực lượng Công an xã Hà Bắc phát hiện N.V.N. (SN 1994, trú tại xã An Phú, TP Hải Phòng) đang sử dụng lồng bẫy chim kết hợp thiết bị phát âm thanh điều khiển từ xa để dụ, bẫy chim hoang dã.

Công an xã Hà Bắc phát hiện N.V.N sử dụng lồng bẫy chim.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định N.V.N. sử dụng 2 cá thể chim chích chòe than làm chim mồi nhằm bẫy chim ngoài tự nhiên để nuôi và bán kiếm lời. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của đối tượng, Công an xã tiếp nhận quản lý thêm 6 cá thể chim chích chòe than do N.V.N. tự nguyện giao nộp.

Phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số chim trên là chim hoang dã thông thường.

Hiện Công an xã Hà Bắc đã tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời lập hồ sơ xử lý hành vi bẫy, nuôi nhốt chim hoang dã trái phép đối với N.V.N. theo quy định của pháp luật

Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, 12 đối tượng bị khởi tố VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi tụ tập tham gia đánh bạc trái phép (nghi vấn dưới hình thức đá gà ăn tiền).



