Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất

Áp lực thi cử không còn là câu chuyện riêng của từng kỳ thi

VOV.VN - Áp lực thi chuyển cấp không còn là câu chuyện riêng của từng kỳ thi mà phản ánh sức ép hệ thống về trường lớp, phân luồng và cơ hội vào trường công lập. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phân tích thực trạng, những bất cập về công bằng và hướng giảm tải thi cử sắp tới.