Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất

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VOV.VN - Áp lực thi chuyển cấp không còn là câu chuyện riêng của từng kỳ thi mà phản ánh sức ép hệ thống về trường lớp, phân luồng và cơ hội vào trường công lập. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phân tích thực trạng, những bất cập về công bằng và hướng giảm tải thi cử sắp tới.
VOV.VN - Áp lực thi chuyển cấp không còn là câu chuyện riêng của từng kỳ thi mà phản ánh sức ép hệ thống về trường lớp, phân luồng và cơ hội vào trường công lập. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phân tích thực trạng, những bất cập về công bằng và hướng giảm tải thi cử sắp tới.
VOV.VN - Trong bối cảnh Nghị quyết 71 đặt mục tiêu giảm áp lực thi cử và phổ cập giáo dục trung học phổ thông, đề xuất bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang tạo ra nhiều tranh luận. Không chỉ là câu chuyện thi hay không thi, đây là bài toán của cả hệ thống giáo dục về cơ hội học tập công bằng và chất lượng.
VOV.VN - Trong bối cảnh Nghị quyết 71 đặt mục tiêu giảm áp lực thi cử và phổ cập giáo dục trung học phổ thông, đề xuất bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang tạo ra nhiều tranh luận. Không chỉ là câu chuyện thi hay không thi, đây là bài toán của cả hệ thống giáo dục về cơ hội học tập công bằng và chất lượng.
VOV.VN - Mùa thi, với khối lượng lớn kiến thức và những áp lực tâm lý, các thí sinh rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí bị rối loạn lo âu. Vậy cha mẹ nên làm gì để đồng hành cùng con trong mùa thi.
VOV.VN - Mùa thi, với khối lượng lớn kiến thức và những áp lực tâm lý, các thí sinh rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí bị rối loạn lo âu. Vậy cha mẹ nên làm gì để đồng hành cùng con trong mùa thi.