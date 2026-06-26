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Thất bại trong thi cử là trả giá ít nhất

Thứ Sáu, 06:11, 26/06/2026
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VOV.VN - Chuyên gia giáo dục Nguyễn Quốc Vương chia sẻ: "Trong hành trình cuộc đời, mỗi người có thể phải chịu nhiều thất bại. Nhưng thất bại trong thi cử phải trả giá ít nhất. Vì vậy, nếu không đỗ lớp 10, học sinh vẫn còn nhiều cơ hội phía trước".

Bá Duy/VOV2
Tag: VOV thất bại trong thi cử áp lực thi vào lớp 10 hệ thống giáo dục học sinh Việt Nam hướng nghiệp học sinh giáo dục nghề nghiệp áp lực thi cử
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