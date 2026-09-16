Thầy cô, phụ huynh mong sửa điểm trường mầm non sụt lún, nứt toác

Điểm trường mầm non xuất hiện nhiều vết nứt, sụt móng

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại điểm trường bản Vặn, Trường Mầm non Yên Thắng, cho thấy nhiều dấu hiệu xuống cấp xuất hiện tại khu vực phòng học và các hạng mục phụ trợ.

Tại dãy nhà 3 phòng học, trên các mảng tường xuất hiện nhiều vết nứt với kích thước và chiều dài khác nhau. Có vị trí, vết nứt chạy dọc theo tường; có nơi các đường nứt kéo dài theo phương ngang, tạo thành những đường rạn khá rõ trên bề mặt. Các vết nứt cũng xuất hiện ngay bên trong phòng học, nơi trẻ sinh hoạt, vui chơi và học tập hằng ngày.

Điểm trường mầm non bản Vặn, xã Yên Thắng, tỉnhThanh Hóa.

Hiện chưa có kết luận của cơ quan chuyên môn về nguyên nhân cũng như mức độ ảnh hưởng của những vết nứt đối với kết cấu công trình. Tuy nhiên, việc tường xuất hiện nhiều vết nứt khiến giáo viên và phụ huynh không khỏi bất an, nhất là trong những ngày mưa lớn.

Theo nhà trường, tình trạng này đã được báo cáo lên UBND xã từ năm ngoái. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần xuống kiểm tra, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xử lý cụ thể.

Dãy nhà 3 phòng học, trên các mảng tường xuất hiện nhiều vết nứt với kích thước và chiều dài khác nhau.

Trao đổi với phóng viên, cô Lê Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng cho biết, dãy nhà 3 phòng học tại điểm trường bản Vặn được đưa vào sử dụng từ khoảng đầu năm học 2017-2018.

Sau cơn bão số 5 năm 2025, công trình xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như sụt móng, nứt tường. Nhiều vị trí trong khu vực lớp học và các công trình phụ trợ có những vết nứt kéo dài.

Không chỉ dãy nhà 3 phòng, dãy nhà 2 phòng tại điểm trường cũng đã được đưa vào sử dụng trong thời gian dài và có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Do nền nhà bị hư hỏng, sụt lún, nhà trường đã phải tiến hành lát lại nền. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhà trường, tình trạng thấm nước vẫn còn tồn tại.

Nhiều vết nứt,toác chạy ngang dọc trên tường.

Điều khiến nhà trường lo ngại nhất hiện nay là nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và trẻ nếu công trình tiếp tục xuống cấp trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

“Những hôm mưa lớn, giáo viên và phụ huynh học sinh đều rất lo. Chúng tôi không dám lơ là vì không biết công trình có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Hiện nhà trường vẫn chưa có phương án nào khác để bảo đảm an toàn nếu thời tiết diễn biến bất thường. Những hôm mưa bão, nhà trường đành phải cho các con nghỉ học”, cô Phượng chia sẻ.

Trường Mầm non Yên Thắng hiện có 5 điểm trường, trong đó điểm trường bản Vặn là nơi học tập của hơn 80 trẻ mầm non, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái.

Phụ huynh thấp thỏm mỗi khi đưa con đến trường

Không chỉ giáo viên, tình trạng xuống cấp tại điểm trường bản Vặn còn khiến nhiều phụ huynh lo lắng mỗi khi đưa con đến lớp. Anh Lò Văn Lượng, phụ huynh có con đang học lớp 3-4 tuổi tại điểm trường, cho biết điều gia đình anh lo nhất là các cháu còn nhỏ, chưa có khả năng nhận biết và tự xử lý khi xảy ra sự cố.

“Đặc trưng miền núi vào mùa mưa bão dễ bị sạt lở, từ những vết nứt chằng chịt trên tường, chúng tôi cứ nơm nớp lo sợ trường sập. Mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá cụ thể để có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho các cháu”, anh Lượng chia sẻ.

Điểm trường bản Vặn nằm tại khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Đây cũng là địa bàn từng chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở sau bão số 5 năm 2025.

Các vết nứt cũng xuất hiện ngay bên trong phòng học, nơi trẻ sinh hoạt, vui chơi và học tập hằng ngày

Trước đó, cơ quan chức năng đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ tả suối Vặn, đoạn qua khu dân cư bản Vặn. Khu vực này cách điểm trường mầm non khoảng 600 m. Việc địa bàn từng xảy ra sạt lở, chịu tác động của mưa lũ càng khiến những lo ngại về an toàn đối với các công trình dân sinh, trong đó có cơ sở trường học, trở nên đáng chú ý hơn.

Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận của cơ quan chuyên môn xác định mối liên hệ giữa tình trạng nứt tường, sụt móng tại điểm trường với các yếu tố thiên tai. Vì vậy, việc kiểm tra, đánh giá cụ thể hiện trạng công trình là cần thiết để xác định nguyên nhân và mức độ an toàn.

Đại diện UBND xã Yên Thắng cho biết, địa phương lo ngại trước tình trạng xuống cấp của công trình; lãnh đạo xã đã nhiều lần đến điểm trường khảo sát, nắm tình hình và tìm phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho việc dạy và học.

Trong khi chờ phương án xử lý lâu dài, yêu cầu trước mắt là phải có giải pháp bảo đảm an toàn cho giáo viên và trẻ khi xảy ra mưa lớn, giông lốc.

Với hơn 80 trẻ mầm non đang học tập tại điểm trường, việc các vết nứt, dấu hiệu sụt lún đã được phản ánh trong thời gian dài nhưng chưa có phương án xử lý cụ thể đặt ra yêu cầu sớm kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình. Bởi với trẻ mầm non, bảo đảm an toàn trong mỗi giờ học trước hết phải bắt đầu từ một ngôi trường đủ an toàn để các em học tập, vui chơi mỗi ngày.