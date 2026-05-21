  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thay khớp háng thành công cho cụ bà 105 tuổi

Thứ Năm, 18:16, 21/05/2026
VOV.VN - Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng vừa phẫu thuật thay khớp háng bán phần thành công cho cụ bà 105 tuổi bị gãy cổ xương đùi sau tai nạn sinh hoạt.

Cụ bà Nguyễn Thị Tạc (105 tuổi), trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng được gia đình đưa vào Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đau nhiều vùng háng trái, hạn chế vận động, không thể tự đi lại sau khi bị ngã tại nhà. Qua thăm khám lâm sàng và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị gãy cổ xương đùi trái. Đây là chấn thương thường gặp ở người cao tuổi, đặc biệt nguy hiểm với những trường hợp trên 100 tuổi do xương loãng, thể trạng yếu và có nhiều bệnh lý nền đi kèm.

Đáng lo ngại là cụ Tạc có tiền sử tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, chức năng hô hấp hạn chế. Khi nhập viện, người bệnh đau nhiều, vận động khó khăn, cần được theo dõi sát. Nếu điều trị bảo tồn kéo dài, cụ có nguy cơ nằm lâu dẫn đến viêm phổi, loét tì đè, nhiễm trùng, huyết khối tĩnh mạch, suy kiệt và giảm chất lượng sống.

thay khop hang thanh cong cho cu ba 105 tuoi hinh anh 1
Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cụ bà sau phẫu thuật

Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ thống nhất phương án phẫu thuật thay khớp háng bán phần nhằm giúp người bệnh giảm đau, có cơ hội ngồi dậy, tập phục hồi chức năng sớm và hạn chế biến chứng do nằm bất động. Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 13/5.

Nhờ được điều trị, chăm sóc tích cực, chiều nay (21/5), sức khỏe người bệnh ổn định, tỉnh táo và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi không nên xem là chấn thương đơn giản. Khi người già té ngã, đau vùng háng, không đứng dậy hoặc không đi lại được, gia đình cần đưa đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng bệnh viện gãy xương đùi phẫu thuật
Đà Nẵng công bố quyết định tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam
VOV.VN - Chiều nay (25/2), tại xã Núi Thành, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trực thuộc Bộ Y tế và đổi tên thành Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Cụ bà 94 tuổi hai lần thay khớp háng nhân tạo toàn phần thành công
VOV.VN - Các bác sĩ cho biết, cụ bà 94 tuổi đang bình phục nhanh chóng sau 2 ca phẫu thuật lớn và dự kiến trong vòng 1 tháng, bệnh nhân có thể tự đi lại được mà không cần sự hỗ trợ của khung tập đi.

Bệnh nhân 100 tuổi được thay khớp háng thành công
VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng cho bệnh nhân 100 tuổi.

