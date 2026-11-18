Tiết học bộ môn Lịch sử - Địa lý của các em học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình) bắt đầu bằng một trò chơi nhìn chữ, đoán nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Điều đặc biệt là tại lớp học này, cả thầy và trò đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp.

Học sinh tham gia tiết học Lịch sử - Địa lý sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh

Từ màn khởi động khuấy động lớp học, cô giáo bắt đầu bài học về ngành thủy sản của Việt Nam. Bằng cách chia 2 nhóm, phát học liệu, các học trò sẽ dựa trên dữ liệu đó để nói về những giá trị của ngành thủy sản.

Tiết học chỉ kéo dài 45 phút, nhưng có đến khoảng 5 hoạt động khác nhau như trò chơi, thuyết trình, chia nhóm nhỏ để tìm hiểu bài học, trả lời câu hỏi... cũng là cách để thầy và trò cùng tương tác, tạo một lớp học sôi nổi từ đầu đến cuối.

Cô Đinh Thị Mai Duyên, giáo viên bộ môn Lịch sử và Địa lý, chia sẻ, những bài giảng như thế này, đòi hỏi giáo viên phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.

Cô Đinh Thị Mai Duyên, giáo viên bộ môn Lịch sử - Địa lý

"Mình có thể cho các bạn tìm hiểu bài trước, soạn nội dung để các bạn thuyết trình về một phần nội dung bài học, đặt nhiều câu hỏi mở để các bạn cùng tham gia, đưa lên những hình ảnh sinh động, yếu tố thiết thực gắn liền với cuộc sống hằng ngày cũng như xung quanh của các em thì các em sẽ tham gia tích cực và hào hứng hơn", cô Duyên nói.

Trần Phương Thảo Nguyên, học sinh lớp 9, cùng nhóm 3 bạn khác thuyết trình về bài học liên quan đến kinh tế biển và thủy sản của Việt Nam. Thảo Nguyên cho biết, những nội dung thuyết trình tương tự như thế này thường được nhóm chuẩn bị từ 1-2 tuần, từ thiết kế, soạn nội dung, tập trình bày.

"Em thường xuyên học những tiết học như thế này, giúp em cải thiện khả năng nói tiếng Anh và cải thiện khả năng thuyết trình của mình", Nguyên nói.

Các em học sinh tham gia thuyết trình môn học

Đằng sau mỗi tiết học dạy bằng tiếng Anh là sự chuẩn bị công phu, đòi hỏi giáo viên bộ môn không chỉ dừng lại ở những kiến thức của một bài học, mà còn phải chuẩn bị nhiều hơn thế. Mỗi một tiết học trước khi diễn ra, cô Duyên dành ít nhất khoảng 2 tuần để chuẩn bị bài giảng, học liệu liên quan.

"Trước hết giáo viên phải tìm hiểu tư liệu, sau khi tìm hiểu xong, soạn được nội dung bài học giáo viên tiếp tục học lại về cách chuyển ngữ, phát âm để đúng câu, đúng từ, sau đó mới đưa được nội dung đó vào bài giảng của mình", cô Duyên nói thêm.

Ông Nguyễn Xuân Đắc, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, cho biết để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2, từ năm 2025, nhà trường bắt đầu tìm những giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và giảng dạy. Đây là lộ trình nhiều thử thách, cần được triển khai từng bước.

Học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình)

Nhà trường bắt đầu từ việc khuyến khích giáo viên thử nghiệm chuyển tải một phần nội dung bài học từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Từ những bước khởi đầu đó, các thầy cô dần tiến tới trình bày những chuyên đề ngắn trong khuôn khổ một tiết học 45 phút.

Thậm chí, một tiết học có thể sử dụng cả 2 ngôn ngữ, để vừa đảm bảo các em học sinh có thể hiểu được bài, nắm bắt được từ khóa bằng tiếng Anh trong bài học đó, vừa giúp giáo viên tự tin hơn.

"Các em học sinh trong nhà trường rất hứng thú khi thấy giáo viên dạy bằng tiếng Anh. Thậm chí trong nhà trường, giáo viên tiếng Anh dạy những môn trải nghiệm hướng nghiệp, hoặc giáo dục địa phương bằng tiếng Anh, từ đó dạy học bằng tiếng Anh cũng được lan toả hơn", ông Nguyễn Xuân Đắc nói.

Học sinh hào hứng tham gia tiết học

Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị bài giảng, chính các thầy cô của trường còn sẵn sàng, chủ động học hỏi từ chính học sinh của mình để những bài giảng thêm sinh động, gần gũi dễ hiểu hơn.

"Ở trường có một số lớp học chương trình tích hợp, Toán khoa học bằng tiếng Anh, những em đó đã thường xuyên giao tiếp với người nước ngoài, học từ vựng đó. Từ việc chủ động trao đổi, giáo viên được học kinh nghiệm của các em học sinh để dạy các lớp khác một cách tốt hơn. Từ đó, chúng tôi còn thấy được sự kết nối giữa giáo viên và học sinh như được học hỏi lẫn nhau", ông Nguyễn Xuân Đắc nói thêm.