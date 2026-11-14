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TP.HCM dự kiến hỗ trợ học sinh tiền ăn bán trú, học phí tiếng Anh, STEM

Thứ Bảy, 16:56, 14/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ tiền ăn bán trú tối đa 35.000 đồng/suất cho học sinh khó khăn, con công nhân, vùng đảo và hỗ trợ 150.000–200.000 đồng/tháng cho các hoạt động giáo dục như tiếng Anh, tin học, AI, STEM từ năm 2027.

 

Theo đó, dự kiến từ năm 2027, thành phố hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân hoặc trú tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, mức tối đa 35.000 đồng/suất. Từ 2027-2028, thành phố có thể hỗ trợ 50% hoặc toàn bộ tiền bán trú, dựa trên khả năng cân đối của ngân sách.

Ngoài hỗ trợ tiền ăn bán trú, thành phố cũng dự kiến chi hỗ trợ 5 loại hình hoạt động giáo dục gồm: Tiếng Anh; tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; giáo dục STEM; kỹ năng; nghệ thuật, thể thao.

Mức hỗ trợ là 150.000 đồng/tháng với mỗi trẻ mầm non và tiểu học. Mức hỗ trợ là 200.000 đồng/tháng/em đối với học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên. Khu vực xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, học sinh được nhận hỗ trợ cao hơn.

Mức hỗ trợ này là mức bình quân của các chương trình tiếng Anh, tin học, kỹ năng hiện nay tại các trường. Hằng năm, Hội đồng nhân dân sẽ quyết định số lượng loại hình được hỗ trợ, ưu tiên tiếng Anh, tin học, năng lực số và trí tuệ nhân tạo.

Mức hỗ trợ chia làm 3 gói, gồm cơ bản, nâng cao và đầy đủ, tương ứng mức chi ngân sách hơn 4,5 - 17 - 30 tỷ đồng/năm. Năm 2027, thành phố dự kiến áp dụng trước gói cơ bản, từ năm học 2028-2029 sẽ nâng dần lên mức nâng cao và đầy đủ.

tp.hcm du kien ho tro hoc sinh tien an ban tru, hoc phi tieng anh, stem hinh anh 1
Học sinh trường THPT Gia Định trải nghiệm phòng học STEM

Theo đó, việc đề xuất này nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị, tạo điều kiện để người học được tiếp cận các hoạt động giáo dục toàn diện thiết yếu ở mức cơ bản mà không phải đóng góp chi phí những môn như tiếng Anh; tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; STEM, STEAM; nhóm kỹ năng; thể thao, nghệ thuật và được hỗ trợ bữa ăn trưa bán trú. Đồng thời, đề xuất góp phần thu hẹp chênh lệch giữa các địa bàn, nhóm người học và trao quyền chủ động cho cơ sở giáo dục. 

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Lớp học violin miễn phí giữa lòng TP.HCM

VOV.VN - Mỗi cuối tuần, khoảng 50 người ở nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau cùng tham gia nhóm violin miễn phí tại công viên Tao Đàn, tạo nên không gian luyện tập và giao lưu âm nhạc giữa trung tâm TP.HCM.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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