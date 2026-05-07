Thêm 1 trường hợp tử vong trong vụ 5 người nhập viện nghi ăn canh nấm ở Sơn La

Theo thông tin từ gia đình, ngay khi đến Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhân được chuyển vào Trung tâm chống độc cấp cứu và điều trị tích cực, tiến hành lọc máu và các biện pháp điều trị khác.

Ngày 6/5, do diễn biến quá nặng, bệnh nhân Lò Thị Phương đã được gia đình đưa về và tử vong tại nhà lúc 1h sáng nay (7/5).

Trước đó, ngày 4/5, cháu Vì Thị Dũng, sinh năm 2010, là con gái của bà Lò Thị Phương cũng thiệt mạng khi cùng ăn canh nấm với mẹ và 4 người khác.

Mẫu nấm được Chi cục Vệ sinh ATTP Sơn La lấy tại khu vực bà Lò Thị Phương đã hái trước đó để chế biến canh nấm

Như Đài TNVN đã đưa tin, trưa 2/5, tại nhà nương của gia đình bà Lò Thị Phương, bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La có 24 người ăn cơm. Thức ăn gồm các món: thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần, rượu trắng. Sau đó, có 6 người/24 người ăn bữa trưa ra ngoài sàn ăn thêm món canh nấm. Đến khoảng 20h cùng ngày, cháu Vì Thị Dũng, sinh năm 2010, xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi ngoài liên tục, nôn nhiều lần ra nước. Đến khoảng 10h ngày 4/5, cháu Dũng tử vong tại nhà.

Tiếp đó bà Lò Thị Phương, sinh năm 1964 (mẹ cháu Vì Thị Dũng); chị Lò Thị Song, sinh năm 2006; chị Lò Thị Tới, sinh năm 2001; anh Lò Văn Mớ, sinh năm 1991 và chị Lò Thị Ban, sinh năm 2005 đều xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau tức ngực, đi ngoài và được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Khu vực Mai Sơn khám và điều trị. Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La và được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Theo báo cáo, 18 người còn lại (ăn cùng bữa trưa nhưng không ăn canh nấm) đều khoẻ mạnh, không có triệu chứng gì bất thường.