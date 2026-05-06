5 người ở Sơn La nhập viện, 1 người tử vong nghi ăn canh nấm

Thứ Tư, 16:18, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La vừa nhận được báo cáo của Trạm Y tế xã Phiêng Pằn về sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại bản Nà Hiên, sau khi ăn bữa trưa ngày 2/5 tại nhà nương gia đình bà Lò Thị Phương. Hậu quả làm 5 người nhập viện, 1 người tử vong nghi do ăn canh nấm.

Theo báo cáo, trưa ngày 2/5, tại nhà nương gia đình bà Lò Thị Phương,  bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La có 24 người ăn cơm. Thức ăn gồm các món: thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần, rượu trắng. Sau đó, có 6 người/ 24 người ăn bữa trưa ra ngoài sàn ăn thêm món canh nấm. Đến khoảng 20h00 cùng ngày, cháu Vì Thị Dũng, sinh năm 2010, xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi ngoài liên tục, nôn nhiều lần ra nước. Đến khoảng 10h00 ngày 04/5, cháu Dũng tử vong tại nhà.

Mẫu nấm được Chi cục Vệ sinh ATTP Sơn La lấy tại khu vực bà Lò Thị Phương đã hái trước đó để chế biến canh nấm

Tiếp đó bà Lò Thị Phương, sinh năm 1964 ( mẹ cháu Vì Thị Dũng); chị Lò Thị Song, sinh năm 2006; chị Lò Thị Tới, sinh năm 2001; anh Lò Văn Mớ, sinh năm 1991 và chị Lò Thị Ban, sinh năm 2005 đều xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau tức ngực, đi ngoài …và được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Khu vực Mai Sơn khám và điều trị. Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La và được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La đã phối hợp với xã Phiềng Pằn chỉ đạo Trạm Y tế điều tra, xuống hiện trường phối hợp điều tra, lấy mẫu nấm tại khu vực bà Lò Thị Phương đã hái trước đó để chế biến canh nấm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La khuyến cáo, người dân không nên ăn nấm lạ

Tại thời điểm điều tra xác minh, 18 người còn lại (ăn cùng bữa trưa nhưng không ăn canh nấm) đều khoẻ mạnh, không có triệu chứng gì bất thường.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La khuyến cáo, người dân không nên ăn nấm lạ, khi có những dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm cần đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu, xử trí  kịp thời.

Cách phòng ngộ độc thực phẩm hiệu quả cho mâm cỗ đầu năm

VOV.VN - Tết là dịp sum họp, mâm cỗ luôn đầy ắp món ngon. Tuy nhiên, nếu khâu lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm không đảm bảo, nguy cơ ngộ độc có thể gia tăng. Chủ động phòng ngừa là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe gia đình trong những ngày đầu năm.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc
Tag: sơn la ăn nấm ngộ dộc 5 người nhập viện tử vong ăn canh nấm
Nhập viện vì ngộ độc do ăn ve sầu
VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị liên tục tiếp nhận các ca bệnh bị ngộ độc do ăn ve sầu.

Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị
VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

Chủ tiệm bánh mì gây ngộ độc ở Đắk Lắk bị phạt 80 triệu đồng
VOV.VN - Ông L.V.A., chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng do bán bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella khiến 86 người ăn bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

