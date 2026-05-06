5 người ở Sơn La nhập viện, 1 người tử vong nghi ăn canh nấm

Theo báo cáo, trưa ngày 2/5, tại nhà nương gia đình bà Lò Thị Phương, bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La có 24 người ăn cơm. Thức ăn gồm các món: thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần, rượu trắng. Sau đó, có 6 người/ 24 người ăn bữa trưa ra ngoài sàn ăn thêm món canh nấm. Đến khoảng 20h00 cùng ngày, cháu Vì Thị Dũng, sinh năm 2010, xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi ngoài liên tục, nôn nhiều lần ra nước. Đến khoảng 10h00 ngày 04/5, cháu Dũng tử vong tại nhà.

Mẫu nấm được Chi cục Vệ sinh ATTP Sơn La lấy tại khu vực bà Lò Thị Phương đã hái trước đó để chế biến canh nấm

Tiếp đó bà Lò Thị Phương, sinh năm 1964 ( mẹ cháu Vì Thị Dũng); chị Lò Thị Song, sinh năm 2006; chị Lò Thị Tới, sinh năm 2001; anh Lò Văn Mớ, sinh năm 1991 và chị Lò Thị Ban, sinh năm 2005 đều xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau tức ngực, đi ngoài …và được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Khu vực Mai Sơn khám và điều trị. Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La và được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La đã phối hợp với xã Phiềng Pằn chỉ đạo Trạm Y tế điều tra, xuống hiện trường phối hợp điều tra, lấy mẫu nấm tại khu vực bà Lò Thị Phương đã hái trước đó để chế biến canh nấm.

Tại thời điểm điều tra xác minh, 18 người còn lại (ăn cùng bữa trưa nhưng không ăn canh nấm) đều khoẻ mạnh, không có triệu chứng gì bất thường.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La khuyến cáo, người dân không nên ăn nấm lạ, khi có những dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm cần đưa đến cơ sở y tế để được cấp cứu, xử trí kịp thời.