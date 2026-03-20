Đà Nẵng mở thêm nhiều tuyến xe buýt kết nối với khu vực phía Nam và miền núi

Thứ Sáu, 17:09, 20/03/2026
VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Thành phố này mở thêm nhiều tuyến xe buýt kết nối với khu vực phía Nam và miền núi.

Theo đó, mạng lưới tuyến xe buýt thành phố Đà Nẵng được xây dựng gồm 4 nhóm chính: Tuyến nội tỉnh, tuyến kết nối các xã phường, tuyến chuyên biệt phục vụ du lịch - trung chuyển và tuyến liên tỉnh.

Việc phê duyệt danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống vận tải hành khách công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng và phục vụ phát triển du lịch.

Da nang mo them nhieu tuyen xe buyt ket noi voi khu vuc phia nam va mien nui hinh anh 1
Đà Nẵng mở thêm các tuyến xe buýt, tăng cường kết nối liên vùng và phát triển du lịch.

Cụ thể, mạng lưới tuyến nội tỉnh gồm 35 tuyến, trong đó có nhiều tuyến hiện trạng tiếp tục khai thác, điều chỉnh lộ trình. Một số tuyến phục vụ du lịch, kết nối các điểm đến quan trọng như Hội An – Mỹ Sơn – Đông Giang; Hiệp Đức – Vinpearl Nam Hội An cũng được duy trì.

Thành phố Đà Nẵng dự kiến mở mới nhiều tuyến nhằm mở rộng vùng phục vụ, tăng cường khả năng tiếp cận vận tải công cộng đến các khu vực ngoại thành, miền núi.

Ngoài ra, mạng lưới xe buýt nội tỉnh, thành phố Đà Nẵng còn có các tuyến liên tỉnh như Đà Nẵng – Huế; Tam Kỳ – Quảng Ngãi, góp phần tăng cường liên kết giao thông khu vực miền Trung.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng điều chỉnh lộ trình, bổ sung phương tiện có sức chứa lớn, tăng tần suất chạy xe buýt và hỗ trợ mua vé tháng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi làm sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ).

VOV.VN - Ngày 20/3, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương Giải thưởng 26/3 và khai mạc Liên hoan “Tuổi trẻ Đà Nẵng vững tin bước vào kỷ nguyên mới” năm 2026.

VOV.VN - Dữ liệu cá nhân không còn là những thông tin rời rạc mà đang trở thành tài sản chiến lược của nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là hàng loạt thách thức về an ninh và pháp lý đang đặt người dân, doanh nghiệp vào thế “gọng kìm” đầy áp lực.

