Đà Nẵng mở thêm nhiều tuyến xe buýt kết nối với khu vực phía Nam và miền núi

Theo đó, mạng lưới tuyến xe buýt thành phố Đà Nẵng được xây dựng gồm 4 nhóm chính: Tuyến nội tỉnh, tuyến kết nối các xã phường, tuyến chuyên biệt phục vụ du lịch - trung chuyển và tuyến liên tỉnh.

Việc phê duyệt danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống vận tải hành khách công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng và phục vụ phát triển du lịch.

Đà Nẵng mở thêm các tuyến xe buýt, tăng cường kết nối liên vùng và phát triển du lịch.

Cụ thể, mạng lưới tuyến nội tỉnh gồm 35 tuyến, trong đó có nhiều tuyến hiện trạng tiếp tục khai thác, điều chỉnh lộ trình. Một số tuyến phục vụ du lịch, kết nối các điểm đến quan trọng như Hội An – Mỹ Sơn – Đông Giang; Hiệp Đức – Vinpearl Nam Hội An cũng được duy trì.

Thành phố Đà Nẵng dự kiến mở mới nhiều tuyến nhằm mở rộng vùng phục vụ, tăng cường khả năng tiếp cận vận tải công cộng đến các khu vực ngoại thành, miền núi.

Ngoài ra, mạng lưới xe buýt nội tỉnh, thành phố Đà Nẵng còn có các tuyến liên tỉnh như Đà Nẵng – Huế; Tam Kỳ – Quảng Ngãi, góp phần tăng cường liên kết giao thông khu vực miền Trung.