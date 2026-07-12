Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Đã hoàn thành và đưa vào khai thác trên 3.345km đường cao tốc

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Xây dựng mới đây, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, trong nửa đầu năm nay, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác 395km đường bộ cao tốc.

Hàng loạt các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đã hoàn thành, góp phần nối thông tuyến từ Lạng Sơn-Cà Mau.

Các dự án hoàn thành gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (88km), Hoài Nhơn - Quy Nhơn (70km), Quy Nhơn - Chí Thạnh (62km), Chí Thạnh - Vân Phong (48km), Biên Hòa - Vũng Tàu (54km) và Hậu Giang - Cà Mau (73km). Việc các dự án này hoàn thành đã góp phần nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đến nay, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đã hoàn thành và đưa vào khai thác trên cả nước đạt 3.345km.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, cả nước xây dựng mới 219km đường bộ, gồm các tuyến tránh và đường Hồ Chí Minh; đồng thời nâng cấp, cải tạo 212 km quốc lộ. Hiện mạng lưới quốc lộ trên cả nước có tổng chiều dài 24.595km.

Đối với tuyến đường bộ ven biển, theo quy hoạch có tổng chiều dài 2.869km với quy mô tối thiểu đường cấp III, IV. Đến nay đã đưa vào khai thác khoảng 1.701km, đang thi công khoảng 399km và chuẩn bị đầu tư khoảng 769km.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo tập trung thi công, hoàn thành tuyến chính cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Theo ông Lâm Văn Hoàng, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; phối hợp với các địa phương hoàn thiện phương án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội để trình Chính phủ, Quốc hội xem xét; đồng thời chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Trong lĩnh vực đường sắt, các dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Hà Nội - Vinh, Vinh - Nha Trang, cầu đường sắt Đuống, đường sắt đèo Khe Nét và cầu đường sắt Cẩm Lý trên tuyến Kép - Hạ Long dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Riêng dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ Xây dựng đang tập trung theo dõi, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Cảng hàng không Gia Bình, Phú Quốc và Cảng hàng không Cà Mau theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải; ưu tiên đầu tư các cảng cửa ngõ và luồng tuyến trọng điểm. Nhiều dự án cảng biển đang được thúc đẩy như Gemalink giai đoạn 2, Cái Mép Hạ, Liên Chiểu, các bến số 7, 8, 9, 10 Lạch Huyện và cảng Hòn Khoai.

Thu hơn 1.325 tỷ đồng từ thu phí cao tốc

Theo Bộ Xây dựng, sau khi triển khai thu phí đối với một số tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư từ tháng 3/2026, đến hết ngày 30/6, hệ thống đã ghi nhận hơn 14 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu trên 1.325 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách nhà nước.

Hiện toàn bộ 211 trạm thu phí đủ điều kiện đã áp dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng và cơ bản vận hành ổn định.

Đến nay, cả nước có 3.345km đường bộ cao tốc đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Về vận tải, 6 tháng đầu năm, sản lượng vận tải hành khách ước đạt hơn 3,4 tỷ lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hóa đạt khoảng 1,62 tỷ tấn, tăng 13,2%.

Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn; đồng thời nghiên cứu các giải pháp ứng phó với biến động giá nhiên liệu nhằm góp phần ổn định hoạt động vận tải và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Kết nối đa phương thức vẫn là điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Xây dựng cho rằng công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế ở một số lĩnh vực còn chậm. Cơ chế tài chính cho phát triển hạ tầng chưa ổn định, việc huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt theo phương thức đối tác công - tư (PPP), vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Lâm Văn Hoàng, mặc dù hệ thống đường bộ cao tốc phát triển nhanh nhưng việc kết nối giữa đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa vẫn chưa đồng bộ, chưa phát huy tối đa hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, quá trình phân cấp quản lý quốc lộ và đường cao tốc đã được triển khai mạnh, song chưa gắn đầy đủ với việc bảo đảm nguồn lực, dữ liệu và công cụ quản lý. Điều này dẫn đến sự chênh lệch về năng lực quản lý giữa Trung ương và địa phương, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phân tán trong quản lý tài sản hạ tầng giao thông chiến lược.

Cùng với các dự án giao thông hoàn thành và đưa vào khai thác, Bộ Xây dựng đang nỗ lực xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ triển khai thi công.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, những kết quả đạt được thời gian qua là nỗ lực của toàn ngành, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại cần bắt tay triển khai ngay từ giờ đến cuối năm.

Trong đó, việc huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng còn gặp khó khăn, thiếu các công cụ huy động vốn dài hạn; Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm; công tác giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm còn thấp.

Hệ thống hạ tầng giao thông đã được đầu tư, song chưa đạt được sự đồng bộ và tối ưu trong khai thác; kết nối đa phương thức giữa các loại hình còn hạn chế; Tiến độ triển khai hoàn thiện hệ thống quy hoạch giữa các địa phương chưa đồng đều.

Xác định khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn, người đứng đầu Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương quan tâm, hỗ trợ các dự án tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là mặt bằng, nguồn vật liệu, tạo nền tảng bứt tốc sản lượng và tiến độ giải ngân.

"Mặt bằng, vật liệu được tạo điều kiện tối đa cộng với nhà thầu làm tốt, đúng tiến độ thì giải ngân sẽ tốt. Nếu các bên không quan tâm hoặc có tâm lý chờ đợi thì sẽ khó đạt được mục tiêu mong muốn", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đồng thời lưu ý các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án theo kế hoạch; tăng tốc hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động không dừng, kiểm tra tải trọng xe… theo tiến độ yêu cầu, đáp ứng kế hoạch triển khai thu phí cao tốc.

"Thời gian qua, nhiều dự án giao thông đã được hoàn thành, các địa phương và chủ đầu tư cũng phải lưu ý công tác quyết toán, vướng mắc đến đâu báo cáo ngay cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay đến đó", ông Minh chỉ đạo.