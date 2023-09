Thêm 9 người nhập viện do liên quan đến bún của cơ sở vừa bị đình chỉ ở Điện Biên

Sự việc được xác định xảy ra vào chiều 9/9, phòng khám đa khoa khu vực Tả Sìn Thàng, thuộc huyện Tủa Chùa đã tiếp nhận 9 bệnh nhân với triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa cho biết: đơn vị đã cử đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ chuyên môn vào phối hợp xử lý và điều tra nguyên nhân.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bún của gia đình ông T.M.P

Thông tin ban đầu cho biết, tất cả 9 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu đều ăn bún ở quán vào buổi sáng cùng ngày. Nguồn gốc số bún này cũng được nhập từ cơ sở sản xuất bún có liên quan đến vụ ngộ độc tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã bị cơ quan chức năng đình chỉ vào ngày 8/9.

Như đã thông tin, có ít nhất 15 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên trong ngày 8/9 do ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ăn bún. Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bún của gia đình ông T.M.P (phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) - nơi cung cấp nguyên liệu bún cho các quán ăn liên quan thì tại cơ sở này vẫn còn khoảng 2 tạ bún đã sản xuất thành phẩm để cung cấp ra thị trường. Chủ cơ sở không xuất trình được cam kết an toàn thực phẩm; phiếu kết quả kiểm nghiệm đã hết hạn; điều kiện sản xuất chưa đảm bảo theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu bún tại cơ sở sản xuất gửi về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để tiến hành xét nghiệm; đồng thời yêu cầu cơ sở sản xuất bún của gia đình ông T.M.P tạm dừng sản xuất để hoàn tất thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh và chờ kết quả xét nghiệm mẫu bún.