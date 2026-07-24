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Thi công chung cư ảnh hưởng nhà dân, phường đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM kiểm tra

Thứ Sáu, 09:30, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngày 24/7, UBND phường Đông Hòa, TP.HCM (trước là TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo liên quan đến phản ánh của người dân về việc quá trình thi công Dự án khu dân cư Bình An Đông Tây gây ảnh hưởng đến kết cấu và sự an toàn của các công trình nhà ở lân cận.

15 hộ dân chịu ảnh hưởng

Theo báo cáo, công trình chung cư Bình An Đông Tây do Công ty cổ phần Địa ốc Bcons làm chủ đầu tư, trên các thửa đất số 2318 và 2320, tờ bản đồ số 39, khu phố Nội Hóa 1, phường Đông Hòa. Dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ cấp Giấy phép xây dựng số 3728 ngày 27/6/2025.

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Dự án chung cư đang xây dựng (ảnh: Người dân)

Qua khảo sát thực tế và tham mưu từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Đông Hòa ghi nhận có 15 hộ dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công chung cư này.

Chính quyền địa phương đã trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà dân xung quanh.

Đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân; sẵn sàng phương án xử lý nếu xảy ra sự cố sụp đổ; chủ động di dời dân nếu công trình không đảm bảo an toàn.

Yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo bằng văn bản gửi UBND phường và Sở Xây dựng để theo dõi, xử lý.

Người chưa đi, người chờ khắc phục

Đến nay, chủ đầu tư đã thuê công ty đánh giá mức độ ảnh hưởng, hỗ trợ kinh phí di dời và bố trí chỗ ở tạm cho 15 hộ dân.

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Những căn nhà trọ tường bị nứt toác (ảnh: người dân)

Trong đó, 13 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ, mặc dù vậy, mới chỉ có 4 hộ thực hiện di dời theo cam kết, còn 9 hộ đã nhận tiền nhưng chưa di dời.

Trường hợp nhà ở kết hợp nhà trẻ (bà Nguyễn Thị Ái), không nhận tiền hỗ trợ, chỉ yêu cầu sửa chữa các hư hỏng phát sinh. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành việc sửa chữa theo yêu cầu.

Trường hợp bà Đỗ Nguyễn Mai Anh, hiện vẫn sinh sống tại công trình, chưa nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào. Bà đề nghị chủ đầu tư sẽ sửa chữa, khắc phục hư hỏng sau khi dự án hoàn thành.

Kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra thực địa theo thẩm quyền

Theo lãnh đạo UBND phường Đông Hòa, tối nay (24/7), UBND phường sẽ mời các hộ dân bị ảnh hưởng và chủ đầu tư lên làm việc để ghi nhận thêm thông tin. 

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Những căn nhà xây kiên cố cũng bị ảnh hưởng (ảnh: Người dân)

Căn cứ theo điểm a khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều 3 Quyết định số 25 ngày 8/11/2025 của UBND TP.HCM về phân cấp quản lý trật tự xây dựng, công trình thuộc dự án chung cư Bình An Đông Tây thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm tra và xử lý của Sở Xây dựng.

Mặc dù vậy, UBND phường Đông Hòa đã chủ động kiểm tra hiện trạng, ghi nhận vụ việc và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Để đảm bảo xử lý triệt để theo đúng quy định pháp luật, UBND phường Đông Hòa đã có văn bản kính đề nghị Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thực địa và xử lý theo thẩm quyền (nếu có).

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Dự án công viên trên “đất vàng” tại TP.HCM: Nhà dân nứt toác, thấp thỏm chờ đền bù

VOV.VN - Dự án công viên giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Ngô Quyền, ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, đang được xây dựng trên khu “đất vàng” 5.171m2. Dự án được người dân đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, quá trình thi công gây ra sự cố sụt lún, nứt toác hàng loạt căn nhà lân cận. Các hộ dân phải di dời, sống tạm trong những căn nhà thuê, thấp thỏm chờ đợi quyết định hỗ trợ.

PV/VOV-TP.HCM
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