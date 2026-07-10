Thi công dự án thủy điện làm nứt nhà dân: Vướng ở mức bồi thường

Phản ánh tới phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Lìm Văn Hòa, dân tộc Thái, ở thôn Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết, ngôi nhà sàn rất đẹp được xây dựng năm 2019 với chi phí hơn 1,3 tỷ đồng là tài sản rất lớn của gia đình. Do chất lượng xây dựng tốt nên trước đây hoàn toàn không có dấu hiệu hư hỏng.

Tuy nhiên, đến năm 2025, sau nhiều đợt nổ mìn thi công nhà máy thủy điện Hồ Bốn 2 thì tường nhà, kèo cột bắt đầu xuất hiện các vết vỡ, nứt, nền nhà bị bong rộp. Gia đình đã phản ánh lên xã nhưng đến nay, dù các bên đã nhiều lần phối hợp xử lý, nhưng vẫn chưa thống nhất được phương án khắc phục, cuộc sống từ đấy luôn trong cảnh bất an.

Ngôi nhà của ông Lìm Văn Hòa được cho là xuất hiện rất nhiều vết nứt do thi công thủy điện.

Ban đầu, ông đề nghị doanh nghiệp xây lại nhà hoặc hỗ trợ khoảng 1,2 tỷ đồng để tự xây dựng. Trong các lần làm việc sau đó, ông đã hạ mức đề nghị xuống còn 900 triệu đồng để sửa chữa, nhưng phía doanh nghiệp đưa ra phương án hỗ trợ 105 triệu đồng. Theo ông Hòa, mức hỗ trợ này quá thấp, không đủ để khắc phục những hư hỏng của ngôi nhà.

Ông Lìm Văn Hòa chỉ các vết bung trên nền nhà...

... và nhiều vết nứt xuất hiện ở các vị trí.

Chị Lìm Thị Thành, cũng ở thôn Trống Là cho biết, gia đình có căn nhà cấp 4 với ba phòng. Do nhà bị nứt dầm, cột và trần, nên cứ trời mưa là bị dột. Hiện cả gia đình thấp thỏm, lo âu trong khi phương án hỗ trợ vẫn chưa thể thống nhất để sửa chữa.

Trong các buổi làm việc với chính quyền địa phương, gia đình chị đã nhiều lần hạ mức đề nghị hỗ trợ, từ 280 triệu đồng xuống còn 240 triệu đồng để sớm có kinh phí sửa chữa nhà. Tuy nhiên, đến nay phía chủ đầu tư vẫn chưa có phản hồi về phương án hỗ trợ.

Người dân phản ánh những ảnh hưởng khi thi công thủy điện tới phóng viên VOV

Bên cạnh bị hư hỏng nhà cửa, một số người dân cũng cho biết, trước khi dự án thủy điện Hồ Bốn 2 được triển khai, người dân thôn Trống Là, xã Khao Mang vẫn duy trì cuộc sống ổn định nhờ các nguồn nước tự nhiên như khe suối, mạch ngầm. Tuy nhiên, từ khi đơn vị thi công tiến hành đào hầm dẫn nước, nhiều mạch nước suy giảm nghiêm trọng, thậm chí cạn kiệt hoàn toàn.

Việc mất nguồn nước không chỉ tác động tới đời sống sinh hoạt hàng ngày mà làm giảm năng suất lúa, cây trồng, khiến đời sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật.

Người dân rào đường vào khu vực thi công nhà máy thủy điện.

Trao đổi về vấn đề mà người dân thôn Trống Là phản ánh, ông Trần Hoài Nam, thành viên Hội đồng quản trị Dự án thủy điện Hồ Bốn 2 cho biết, dự án được UBND tỉnh Yên Bái (cũ) chấp thuận nhà đầu tư năm 2022, công suất thiết kế 5MW, điện lượng bình quân hằng năm gần 20 triệu kWh/năm, vốn đầu tư dự kiến gần 179 tỷ đồng.

Dự án được Sở Công thương tỉnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ, điều kiện lượng nổ lớn nhất một lần nổ lộ thiên là 87kg, trong hầm là 95,2kg. Quá trình hoạt động nổ mìn thi công kết thúc hoàn toàn ngày 26/12/2025. Đến tháng 6/2026, một số hộ dân có đơn kiến nghị, phản ánh việc nổ mìn làm rạn, nứt nhà.

Qua xác minh, có 14 hộ bị ảnh hưởng, chính quyền xã Khao Mang và doanh nghiệp đã lập biên bản và phương án hỗ trợ. Đã có 8 hộ đồng ý và nhận tiền hỗ trợ theo phương án ban đầu, còn 6 hộ không đồng ý phương án hỗ trợ, nên đến ngày 2/7 tiếp tục tập trung đông người rào đường lần thứ 3, ngăn cản không cho các phương tiện và thiết bị ra vào khu vực thi công nhà máy.

Thủy điện Hồ Bốn 2 đang thi công

“Công ty đề nghị chính quyền địa phương vận động bà con để làm sao đưa ra được một cái giá hợp lý để công ty phối hợp với nhà thầu hỗ trợ bà con giải quyết xong việc. Còn nếu không tìm được tiếng nói chung, không hợp lý, thì công ty cũng đề nghị chính quyền địa phương mời cơ quan chức năng có đầy đủ thẩm quyền là Sở Xây dựng của tỉnh xuống đánh giá, đưa ra các mức độ ảnh hưởng, đưa ra mức hỗ trợ bà con như thế nào thì công ty sẽ thực hiện ngay”, ông Trần Hoài Nam chia sẻ.

Ông Phạm Văn Quynh, Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết, khi nhận đơn kiến nghị về vấn đề trên, xã đã 4 lần tổ chức họp dân, làm việc với doanh nghiệp, cùng tìm nguyên nhân làm rạn, nứt nhà ở, đưa ra phương án thỏa thuận hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thống nhất được giữa người dân và doanh nghiệp. Quá trình tập trung đông người rào, cản trở thi công là chưa đúng pháp luật do trình độ hiểu biết pháp luật của người dân chưa cao.

Ông Phạm Văn Quynh - Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang cho biết, khi nhận đơn kiến nghị về vấn đề trên, xã đã 4 lần tổ chức họp dân để giải quyết sự việc.

Hiện xã đã báo cáo vụ việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và cơ quan chức năng để sớm kiểm tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân dẫn đến rạn, nứt nhà ở của người dân để có căn cứ giải quyết dứt điểm vụ việc. Xã vẫn tiếp tục tuyên truyền và để cho hai bên thỏa thuận, bởi vì sau này doanh nghiệp đóng trên địa bàn, người dân ở tại công trình này, còn là tình cảm giữa doanh nghiệp và người dân.