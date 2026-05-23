Thi công công trình làm nước và chất thải ập vào nhà dân ở Yên Bình, Lào Cai

Ông Lương Bá Tiến 70 tuổi, trú tại số nhà 1152, đường Đại Đồng, thôn 4, xã Yên Bình cho biết: Vào khoảng 20h tối 18/5, nước lũ bất ngờ tràn vào ngập nền nhà. Dòng nước này bốc mùi hôi thối kinh khủng, đặc quánh dầu mỡ và phân thải. Điều đáng nói là nhà ông Tiến nằm ở lưng chừng dốc, cao hơn mặt bằng chung xung quanh cả mét nên từ trước đến nay chưa từng biết đến ngập lụt.

Nước và chất thải đổ vào nhà dân bốc mùi hôi thối nồng nặc

Theo ông Tiến, sự việc phát sinh khi có dự án sửa chữa, nâng cấp đường và xây dựng hệ thống thoát nước: “Tôi đã sinh sống ở đây gần cả cuộc đời, năm nay 70 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến tình trạng như thế này. Chỉ từ khi tuyến đường được thi công và hệ thống cống mới được mở thêm, nước mới tràn vào nhà. Theo tôi, nguyên nhân là do toàn bộ nước từ các tuyến cống phía trên đều được dồn về đây, khiến khu vực nhà tôi trở thành điểm cuối tiếp nhận dòng chảy. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, bởi nếu tiếp tục có mưa lớn, nhà tôi rất có thể lại bị ngập như vừa qua".

Ông Tiến cho biết rửa mãi mà chưa hết mùi hôi thối

Cùng chung nỗi khốn khổ, bà Lương Thị Đang, 75 tuổi, trú cùng thôn 4, xã Yên Bình kinh hãi nhớ lại: Nước phun lên từ miệng cống rất khủng khiếp, cả cột nước ào ào chảy vào nhà. Dòng nước đen xì, đục ngầu như bể phốt, bốc mùi thối không thể chịu nổi. Do lượng nước từ phía trên dồn về quá lớn và chảy mạnh, bà cùng 3-4 người ra sức cào gạt nước ra ngoài nhưng bất lực. Phải đến 3h sáng, việc dọn dẹp mới tạm hoàn thành nhưng mùi hôi thối vẫn nồng nặc khiến cả nhà không thể ngửi nổi.

Bà Lương Thị Đang bức xúc: “Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục triệt để để tình trạng này không tái diễn. Năm nay tôi đã 75 tuổi nhưng chưa bao giờ chứng kiến nước ngập tràn vào nhà như vừa rồi. Theo người dân, sự việc chỉ xảy ra sau khi hệ thống cống mới được thiết kế, thi công. Chúng tôi đề nghị đơn vị liên quan rà soát, tính toán kỹ lưỡng hơn để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trận ngập vừa qua thực sự khiến tôi rất lo lắng và bất an".

Người dân bức xúc kể lại sự việc

Liên quan đến vấn đề này, ông Ngô Bằng Việt, Trưởng Phòng Kinh tế xã Yên Bình cho biết: Sự cố nước cống tràn mặt đường, ập vào nhà dân xảy ra tại khu vực km33 Quốc lộ 70, nơi đây đang thi công các hạng mục do Khu quản lý đường bộ I làm chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đường bộ miền Bắc quản lý.

Khu vực nhà dân ở lưng chừng dốc, từ trước đến nay chưa bị ngập lụt

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn xuống hiện trường làm việc với nhà thầu, thôn, tổ dân phố cùng hai hộ dân bị ảnh hưởng để lập biên bản xác minh hiện trạng.

"Chúng tôi đã lập biên bản để xác định mức độ thiệt hại, đồng thời yêu cầu nhà thầu cam kết khẩn trương vệ sinh, khôi phục hiện trạng ban đầu nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với các tài sản bị ngập nước, nếu xác định có hư hỏng, nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm khắc phục, bồi thường theo quy định. Trong biên bản cũng nêu rõ, sau khi hoàn thành các giải pháp xử lý trước mắt, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải nghiên cứu, triển khai phương án khắc phục triệt để, bảo đảm tình trạng ngập úng không tái diễn trong những đợt mưa tiếp theo, ảnh hưởng đến đời sống của người dân", ông Ngô Bằng Việt cho hay.

Cán bộ phòng Kinh tế xã Yên Bình xuống ghi nhận sự việc

Về phía đơn vị thi công, ông Đỗ Văn Chinh, cán bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hưng Phát 68 cho biết: “Nhà thầu thi công đã làm theo đúng hồ sơ thiết kế. Chúng tôi cũng tham mưu cho địa phương làm đơn gửi về chủ đầu tư và ban quản lý dự án, tình trạng như thế thì người ta mới tìm phương án giải quyết như thế nào để cho dứt điểm, còn bây giờ nhà thầu chúng tôi cũng có những phương án tạm thời để giải quyết, chứ còn khắc phục hoàn toàn thì nhà thầu lại không có năng lực để làm những cái đấy”.

Hiện đã bước vào mùa mưa lũ ở Tây Bắc, rất cần sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các bên liên quan để bảo vệ cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, dư luận địa phương cũng đặt ra câu hỏi: Có hay không sự tắc trách trong các khâu thiết kế, phê duyệt, thi công của các đơn vị liên quan?