Thí điểm cho xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông ban đêm trên Quốc lộ 49

Thứ Sáu, 21:29, 03/04/2026
VOV.VN - UBND thành phố Huế vừa thống nhất phương án phân luồng giao thông trên Quốc lộ 49 nhằm đảm bảo an toàn cho các người và phương tiện qua lại.

Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh, các loại xe sơ-mi rơ-moóc và xe kéo rơ-moóc được phép lưu thông trên Quốc lộ 49 vào ban đêm, trong khung giờ từ 19h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

thi diem cho xe so-mi ro-mooc luu thong ban dem tren quoc lo 49 hinh anh 1
Thành phố Huế thí điểm cho xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông ban đêm trên Quốc lộ 49

Cụ thể, từ 19h đến 24h hàng ngày, các phương tiện được lưu thông một chiều trên Quốc lộ 49 theo hướng từ đường tránh Huế đến nút giao đường Hồ Chí Minh. Từ 0h đến 5h sáng, xe lưu thông theo chiều ngược lại, từ đường Hồ Chí Minh về đường tránh Huế. Phương án này được triển khai thí điểm trong thời gian 1 tháng, dự kiến kéo dài đến ngày 10/5 để đánh giá hiệu quả trước khi xem xét áp dụng lâu dài.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi tình hình thực tế để điều chỉnh khung giờ, hướng lưu thông phù hợp, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

thi diem cho xe so-mi ro-mooc luu thong ban dem tren quoc lo 49 hinh anh 2
Xe sơ-mi rơ-moóc chở than trên Quốc Lộ 49

Cùng với đó, các cơ quan chức năng  rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đặc biệt tại các đoạn đường cong nguy hiểm; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, nhất là tại khu vực chợ tự phát dọc tuyến.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông quan trọng kết nối vùng miền núi A Lưới với đồng bằng và là một phần của Hành lang kinh tế Đông-Tây. Tuy nhiên, Quốc lộ 49 có nhiều đoạn cong hẹp, bán kính nhỏ, trong khi lưu lượng xe tải lớn, xe rơ-moóc tăng nhanh thời gian qua đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thiếu tá Lê Tử Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết, việc hạn chế xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông ban ngày trên Quốc lộ 49 sẽ góp phần giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường này. Đơn vị  đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: chở quá khổ, quá tải, tránh vượt, không đúng quy định. 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: phân luồng giao thông Huế lưu thông ban đêm Quốc lộ 49 xe kéo rơ moóc đường tránh Huế an toàn giao thông Thừa Thiên Huế
Tin liên quan

Tháo dỡ tường bao khu vực đồn Mang Cá, khơi thông trục giao thông Kinh thành Huế

VOV.VN - Một đoạn tường bao tại khu vực đồn Mang Cá vừa được tháo dỡ, góp phần mở thông trục giao thông quan trọng trong Kinh thành Huế, thành phố Huế, sau hơn một thế kỷ tồn tại.

VOV.VN - Một đoạn tường bao tại khu vực đồn Mang Cá vừa được tháo dỡ, góp phần mở thông trục giao thông quan trọng trong Kinh thành Huế, thành phố Huế, sau hơn một thế kỷ tồn tại.

Huế đẩy nhanh thi công các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Thành phố Huế đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam. Đến nay, nhiều khu tái định cư đã thi công vượt khối lượng so với kế hoạch.

VOV.VN - Thành phố Huế đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam. Đến nay, nhiều khu tái định cư đã thi công vượt khối lượng so với kế hoạch.

Bé trai lớp 5 ở Huế tử vong sau khi xuống kênh tắm

VOV.VN - Sáng 2/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nam sinh lớp 5 mất tích trước đó tại khu vực kênh Mỹ Xá, xã Quảng Điền, thành phố Huế.

VOV.VN - Sáng 2/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nam sinh lớp 5 mất tích trước đó tại khu vực kênh Mỹ Xá, xã Quảng Điền, thành phố Huế.

