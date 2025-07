Thi tốt nghiệp 2025: Hơn 15.300 điểm 10, gần 1.000 bài thi bị điểm liệt

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng cộng có hơn 15.300 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tăng hơn 4.400 bài so với năm 2024 (năm 2024 có gần 10.900 bài thi đạt điểm 10). Môn Địa lý ghi nhận số lượng điểm 10 cao nhất với hơn 6.900 bài, chiếm gần một nửa tổng số. Đáng chú ý, môn Vật lý cũng có sự tăng trưởng ấn tượng về số bài thi đạt điểm tuyệt đối: từ chỉ 55 bài vào năm ngoái lên gần 3.930 bài trong năm nay. Trong khi đó, môn Ngữ văn là môn duy nhất không có bài thi nào đạt điểm 10 trong năm nay.

Phổ điểm môn Toán

Trong kỳ thi năm nay, 936 thí sinh bị điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống), tăng mạnh so với năm ngoái. Trong đó: Môn Toán đứng đầu với 777 thí sinh bị điểm liệt, gấp 10 lần so với năm 2024. Ngữ văn có 87 thí sinh, tăng 68 em so với năm ngoái.

Ngược lại, nhiều môn ghi nhận số thí sinh bị điểm liệt giảm mạnh, như môn Tiếng Anh có 28 thí sinh bị điểm liệt, giảm gần 5 lần so với năm ngoái. Lịch sử và Địa lý lần lượt có 19 và 13 em. Vật lý và Sinh học chỉ có từ 1 đến 3 thí sinh bị điểm liệt – mức giảm đáng kể.

Năm nay, 4 môn thi mới được đưa vào kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm Tin học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp không ghi nhận bất kỳ trường hợp điểm liệt nào, thể hiện sự chuẩn bị tốt của học sinh và sự phù hợp trong cách ra đề.